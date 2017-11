2017-11-13 17:25:00.0

Kriminalität Misstrauische Rentnerin erkennt Betrugsversuch

Ein verlockendes Gewinnversprechen und ein seltsamer Besuchsdienst lassen eine Bad Wörishoferin hellhörig werden.

Die Nachricht kam per Anruf: Eine 72-jährige Frau aus Bad Wörishofen soll bei einem Gewinnspiel 27231,14 Euro gewonnen haben. Auszahlung in den nächsten Tagen. Das war am Freitag. Am Samstag meldete sich der Anrufer erneut. Er werde zusammen mit einem Notar und zwei Lieferanten vorbeikommt. Vorher müsste die Rentnerin aber noch 700 Euro über ein elektronisches Zahlungssystem überweisen. Die misstrauische Rentnerin erkannte den Betrug und beendete das Gespräch indem sie die Telefonnummer verlangte und sagte, dass sie nächste Woche sich meldet. Die Polizei Bad Wörishofen warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Anrufen und bittet zur Abklärung immer um Rückruf auf der hiesigen Dienststelle Tel. 08247/96800, oder dem Notrufnummer 110. (mz)