2017-01-26 00:35:05.0

Geburtstag Mit 100 Jahren noch topfit

Karolina Mayer lässt das Alter alt aussehen. Auf sie wartete ein besonderes Präsent

In Bad Wörishofen gibt es einen feinen Unterschied: Man kann gebürtiger Bad Wörishofer sein oder sogar gebürtige Wörishoferin, so wie Karolina Mayer. Als sie das Licht der Welt erblickte, war Wörishofen nämlich noch kein Bad. Mayer, eine geborene Maurer, ist Jahrgang 1917 und nun 100 Jahre alt. Das wurde groß gefeiert, im Parkhotel Residence. Für Bürgermeister Paul Gruschka war es eine besondere Ehre, der Jubilarin zu ihrem runden Geburtstag zu gratulieren. Er überreichte auch ein Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Horst Seehofer mit einer Medaille der Patrona Bavariae, der Schutzpatronin Bayerns. Landrat Hans-Joachim Weirather war „ganz hingerissen“ von der attraktiven Hundertjährigen; „es ist ein Geschenk, wenn man im hohen Alter so gut aussieht“ waren seine Worte. Auch über ein Glückwunschschreiben von Bundespräsident Joachim Gauck freute die Jubilarin sich sehr.

Karolina Mayer war das vierte Kind von sieben, die alle in der Kneippstadt geboren wurden – allerdings schon in Bad Wörishofen, also nach dem 6. März 1920. Im Jahr 1938 heiratete die Jubilarin Karl Mayer. Kennengelernt hatte „Lina“ ihren Karl, als dieser ein Engagement bei der Kurmusik hatte und zusätzlich noch mit einem Trio zur Tanzmusik aufspielte. Die Mädchen Karin und Evi sowie die Jungen Rolf und Karl-Heinz gingen aus der glücklichen Ehe hervor. Mittlerweile bereichern die Familie sechs Enkel und sieben Urenkel mit Angehörigen. Neben dem Haushalt und der Erziehung ihrer Kinder arbeitete Karolina Mayer als Verkäuferin beim damaligen Wäschegeschäft „Birkenhauer“. Später war sie im Café Waldsee tätig und führte noch einige Jahre das Sauna-Stüble im Kneippianum. Im Backen von Kuchen war sie große Klasse. Bekannte schwärmen noch heute von ihrem einzigartigen Käsekuchen.

In ihrer Freizeit hat sie das Eisstockschießen sehr geliebt. Sie ist langjähriges Mitglied beim ESC Bad Wörishofen und war bis zum 95. Lebensjahr aktiv. Bei überregionalen Meisterschaften errang sie mit den Mannschaften Spitzenplätze, was zahlreiche Pokale und Urkunden in ihrer Wohnung bezeugen. Zum 100. Geburtstag ernannte sie der Verein nun zum Ehrenmitglied. Ihren Haushalt macht Lina Mayer mit Hilfe einer Zugehfrau noch weitgehend selbstständig. Das Essen liefern Sohn Rolf oder Schwiegertochter Erika, die Wirtsleute vom „Bistro blue Star“. Getreu nach Kneipp werden täglich warm-kalte Kneippgüsse angewendet. Immer gerne in Bewegung, macht Mayer noch kleinere Spaziergänge in Begleitung. Beim Fernsehen werden Sportsendungen lebhaft kommentiert. Außerdem liebt sie Tiersendungen und Krimis. Das tägliche Gläschen Rotwein rundet jeden ihrer Tage ab. Ihre rund 40 Geburtstagsgäste aus der Kneippstadt, Berlin, Nürnberg, der Schweiz und Italien wünschten ihrer Lina noch schöne Jahre bei guter Gesundheit und weiterhin viel Lebensfreude. Wie sagte die Jubilarin einmal: „ Ich denk von Tag zu Tag.“ (er)