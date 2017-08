2017-08-07 04:08:00.0

Ausbildung am Mindelheimer Klinikum Mit Lust aufs Land

Was zwei Medizinstudenten an ihrem Praktikum in Mindelheim begeistert Von Johann Stoll

Was tut der gemeine Medizinstudent, wenn er auf die Zielgerade seines Studiums einbiegt und ein dreimonatiges Praktikum an einem Krankenhaus sucht? Richtig, er stöbert im Internet. Dort finden sich Rankinglisten von Mitstudenten, die da ihre Erfahrungen schildern. Wurde sich um die Studenten gekümmert? Lernt man dort wirklich etwas? Wie war die Atmosphäre? Und nicht zuletzt: Kann man dort auch – möglichst kostenlos – wohnen und gibt es ein Taschengeld?

Stefan Febermeir studiert Humanmedizin in Regensburg im zwölften Semester. Seine Eltern sind Gastronomen. Er hat schon einige Praktika hinter sich gebracht. Die Arbeit in großen Universitätskliniken hat er bereits gesehen. Jetzt wollte er ganz bewusst in ein kleineres Krankenhaus. Denn dort komme man wirklich mit Patienten tagtäglich in Kontakt. In großen Kliniken dagegen seien oft so viele Studenten unterwegs, dass der Einzelne nur wenig Gelegenheit zur Praxis bekomme. Sein Ziel sollte das Allgäu sein. Seine Frau arbeitet bei Fendt in Marktoberdorf. Über ein Internet-Ranking ist der 29-Jährige auf das Kreisklinikum in Mindelheim aufmerksam geworden. Dort waren die Bewertungen besonders positiv.

Kathrin Ludwig ging es so ähnlich. Die 25-Jährige stammt aus Erlangen. Auch sie studiert Medizin und hat wie Febermeir im Abitur einen 1,0-Schnitt hingelegt. Auch Ludwig hat schon fast sechs Jahre Studium hinter sich. Auch sie hat sich vor einigen Monaten nach einem Praktikumsplatz umgesehen.

Studenten sind willkommen

Mindelheim hat beide überzeugt. Schon auf der Homepage des Klinikums fand Ludwig eine Broschüre zum Herunterladen mit allen Ansprechpartnern. Das hat ihr gefallen. Die Botschaft ist klar: In Mindelheim sind Studenten willkommen. Neben einer kostenlosen Unterkunft bietet das Krankenhaus auch ein monatliches Taschengeld von 358 Euro. Die Spritkosten nach Hause sind so schon mal bezahlt, sagt Ludwig.

Chefarzt Dr. Peter Steinbigler hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass das Mindelheimer Krankenhaus Lehrkrankenhaus der Universität München wird. Ludwig und Febermeir sind als mobile Praktikanten quasi über diese Uni nach Mindelheim gekommen. Im Dezember 2012 erhielt das Klinikum seinen Ritterschlag. Seither dürfen immer jeweils zwei Studenten in der Chirurgie und der Inneren Medizin mitarbeiten.

Das Krankenhaus muss sich dafür ordentlich ins Zeug legen. Steinbigler sagt, die Assistenz- und Oberärzte müssten sich regelmäßig fortbilden. „Mir geht es genauso: Wenn ich gefragt werde, muss ich manchmal selbst nachschauen, wie das geht“, erzählt der Internist und Kardiologe. Die jungen Leute zwingen also die Mediziner im Krankenhaus, sich selbst immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen.

Lob für die große Offenheit

Die Studenten wiederum schwärmen geradezu von der Offenheit der Mitarbeiter in Mindelheim. Alle nähmen sich viel Zeit, seien immer ansprechbar, sagt Ludwig. Manchmal dürfe man einen Patienten auch voruntersuchen, sagt Febermeir. Patienten müssten aber keine Sorge haben, betont Steinbigler. In jedem Fall werden alle Kranken von ausgebildeten Ärzten versorgt.

Mal Blut abnehmen, mal eine Kanüle setzen, mal eine Ultraschalluntersuchung vornehmen – die Studenten dürfen und sollen auch praktische Erfahrungen machen. Sie sollen den Lebensalltag eines Krankenhausarztes erleben, sagt Steinbigler.

Was Kathrin Ludwig besonders begeistert, sind die Gespräche mit den Patienten. In den Abteilungen werde auch sehr auf eine gute Atmosphäre wert gelegt. Die Studenten sollen sich auch wohlfühlen. Steinbigler hält sogar zu allen, die bisher die Stationen durchlaufen haben, Kontakt. Denn auch das ist die stille Hoffnung all der Anstrengungen: Gerade auf dem Land sind Ärzte kostbares Gut. Werdende Mediziner sollen für ein kleineres Allgemeinkrankenhaus begeistert werden.

„Hier kann man viel lernen“

Kathrin Ludwig und Stefan Febermeir jedenfalls sind begeistert. Hier könne man viel mehr lernen als in einem großen Universitätskrankenhaus, sagen sie. „Egal, mit wem man redet, immer bekommt man nette Auskunft“, berichtet die junge Frau, die übrigens aus einer Polizistenfamilie stammt.

Stefan Febermeir findet besonders gut, dass es fast jede Woche eine Lehrveranstaltung für die Studenten gibt. Und auch, dass er so gut ins Team aufgenommen wurde, gefällt ihm. Die beiden angehenden Ärzte können sich gut vorstellen, später einmal auf dem Land zu arbeiten – in einer eigenen Praxis oder in einem Krankenhaus wie in Mindelheim. Im Internet wollen sie schon mal für die Unterallgäuer Kreisstadt werben – mit Bestnoten für das Praktikum im Krankenhaus.