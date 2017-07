2017-07-27 09:08:00.0

Verkehrsproblem in Mindelheim Mit Tempo gegen das Chaos

Weil das Wohnheim für Berufsschüler in Mindelheim 2018 fertig wird, drängt das Verkehrsproblem. Die Stadt lädt alle Anlieger ein, Lösungsvorschläge zu machen. Von Johann Stoll

Jeden Schultag dasselbe Bild: Pulks Rad fahrender Kinder und Jugendlicher begegnen motorisierten Eltern, die ihre Kinder zum Maristenkolleg bringen und abholen. Mit der Umgestaltung des Maristeninternats hat sich die Lage noch verschärft. Mit jedem Büro, das neu bezogen wird, steigt auch der Verkehr in dem Areal. Und im Herbst 2018 kommt das neue Wohnheim für Berufsschüler hinzu. Das Areal bekommt neuen Verkehr.

All das hat die Stadt bewogen, voriges Jahr ein Verkehrsgutachten in Auftrag zu geben. Das Münchner Planungsbüro Stadt-Land-Verkehr war damit beauftragt worden und hat nun ein Jahr danach die Ergebnisse dem Stadtrat vorgelegt. Geprüft wurde der Bereich von der Frundsbergstraße, der Georgenstraße, der Kaufbeurer Straße bis hin zum Champagnatsplatz. Die am stärksten belasteten Straßen in dem Bereich sind laut Gutachter Andreas Bergmann die Frundsbergstraße mit knapp 6000 Fahrzeugen am Tag und die Kaufbeurer Straße mit 5300 bis 5500.

Wie nun wird sich die Verkehrsbelastung durch die Bauten auf dem Internatsgelände verändern? In der Summe rechnet der Gutachter mit 420 zusätzlichen Fahrten pro Tag. Das sei nicht besonders viel, sagte Bergmann. Grundsätzlich sei die Erschließung des Champagnatsplatzes daher ausreichend.

Veto gegen eine Öffnung der Georgenstraße

Geprüft hat die Münchner Planungsgesellschaft auch, ob es Sinn macht, die Georgenstraße für den Autoverkehr attraktiver zu machen. Würde dort wie in der Kaufbeurer Straße Tempo 50 eingeführt – derzeit gilt maximal 30 – würden höchstens 30 Prozent der Autos der Kaufbeurer Straße auf die Georgenstraße umgelenkt. Anders gesagt: Die Kaufbeurer Straße wäre weiterhin stark belastet, sagte Bergmann.

CSU-Fraktionssprecher Christoph Walter warnte davor, wieder eine Durchfahrt für Autofahrer von der Georgenstraße zum Maristenkolleg zu ermöglichen. Das würde nur dazu führen, dass noch weniger Eltern ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren ließen als ohnehin schon. Josef Doll (Grüne) äußerte sich ähnlich. Die Georgenstraße wird von den Rad fahrenden Schülern genutzt. Mehr Autos könnten da zur Gefahr werden.

Walter und Fritz Birkle kritisierten, dass aus den vorgelegten Zahlen nicht das tatsächliche Verkehrschaos am Maristenkolleg hervorgehe. Beide führten das darauf zurück, dass der Verkehr am 21. Juli 2016, also kurz vor Schuljahresende, gezählt wurde. Die motorisierten Abiturienten sind somit nicht mehr erfasst worden. Baumann bestätigte, dass es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern kommt. „Das individuelle Verhalten sorgt für Chaos“, sagte er, und nicht die Menge. Ein Auto halte an, Schüler liefen auf die Straße, Fahrradfahrer müssten abbremsen.

Weil im Sommer gezählt worden war, ist für die Stadträte klar: Die Zahlen bilden nur das Minimum ab. Im Winter liege die Belastung des Gebietes um einiges höher, weil dann mehr Kinder gefahren würden.

Eine Fußgängerbrücke und ein Parkverbot

In der Stadtratssitzung ging es noch nicht um Ideen, wie die Lage verbessert werden könnte. Gleichwohl machte der Gutachter ein paar Vorschläge. Er nannte eine Fußgängerbrücke vom Internatsgelände zur Schwabenwiese und ein Parkverbot entlang des Wegs in Richtung Kletterturm. Damit könnten brenzlige Situationen zwischen Autofahrern und Radlern vermieden werden. Lehrer müssten dann auf der Schwabenwiese parken.

Vor dem Haupteingang der Schule sollten die provisorischen Absperrungen durch gestaltete Sichtblenden ersetzt werden. Diese könnten auch von Schülern entworfen werden, schlug Bergmann vor. Der Fußgängerweg sollte verbreitert, die Straße verschmälert werden. Dann könnten Autos nicht ohne Weiteres stehen bleiben. Ursula Kiefersauer sieht den Bauträger in der Pflicht, sich an den Kosten der Verkehrsentlastung zu beteiligen. Schließlich sei er Verursacher der zusätzlichen Verkehrsbelastung. Darauf wollte sich Bürgermeister Stephan Winter nicht einlassen. Der Stadtrat habe gewollt, dass das Internatsgelände belebt werde. Es sei auch zur Diskussion gestanden, das Gebäude abzureißen. Die Stadt habe im Süden des Maristenkollegs schon einmal versucht, Grund zu erwerben. Der Eigentümer sei nicht bereit gewesen, an die Stadt zu verkaufen.

Winter formulierte als Fahrplan: Über die Sommerpause sind die Stadträte gefordert, sich Lösungen einfallen zu lassen. Eng eingebunden werden soll in jedem Fall die Schulleitung, die an der Stadtratssitzung in Person von Schulleiter Gottfried Wesseli und Vertretern des Elternbeirates teilgenommen hatte. Aufgerufen, nachzudenken, sind auch alle Anlieger. Nach dem Sommer will die Stadt in den Dialog mit den Bürgern einsteigen. Erst danach soll ein Straßenplaner mit der Umsetzung betraut werden. Christoph Walter drängte aufs Tempo. Schon im Herbst 2018 werde das neue Wohnheim bezogen. Bis dahin müssten Lösungen umgesetzt sein.