2017-09-12 10:00:00.0

Schulen Mit Volldampf durch die Ferien

Was sich an den weiterführenden Schulen in Mindelheim über die vergangenen Wochen getan hat. Von Johann Stoll

Von wegen wochenlanges wohliges Nichtstun: An der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim war die Schulleitung über die Sommerferien hinweg schwer gefordert. Vor allem der Bau einer neuen Turnhalle sowie einer Mensa haben Schulleiterin Rosi Ritter und Konrektor Robert Böck gefordert.

Das ehrgeizige Ziel, dass die Arbeiten mit Beginn des neuen Schuljahres fertig sein werden, ist allerdings nicht ganz erreicht worden. „Ein bisschen brauchen wir noch“, sagte Ritter. Die neuen Klassenzimmer im Dachgeschoss allerdings können sofort bezogen werden. Die Schulmöbel sind punktgenau vorige Woche eingetroffen.

In wenigen Wochen werden die neue Sporthalle und eine neue Mensa zur Verfügung stehen. Schon jetzt sind alle Klassenzimmer mit sechs Netzwerkbuchsen ausgestattet worden. Damit sind für einen optimalen EDV-Unterricht an der Maria-Ward-Realschule die Voraussetzungen geschaffen worden.

Die Zahl der Schülerinnen ist leicht auf 640 gestiegen. 102 kommen neu an die Schule in vier fünften Klassen. Konrektor Robert Böck hatte in den vergangenen Wochen besonders viel Tüftelarbeit zu leisten. Er plant den Stundenplan und hat es geschafft, dass alle Schülerinnen an den Wahlpflichtfächern teilnehmen können. An der Schule werden die Zweige Naturwissenschaft, Wirtschaft, Französisch und Kunst angeboten. Ferner sind über die vergangenen Jahre vier Musikgruppen aufgebaut worden. Neben der Streicherklasse gibt es eine Bläserklasse, eine Gitarrenklasse und eine Chorklasse.

Die Ferienzeit war auch am Maristenkolleg für Bauarbeiten genutzt worden. Zwei Gänge wurden saniert, neue Fenster eingebaut und zwei Toiletten generalsaniert, sagte Direktor Gottfried Wesseli. 677 Schüler gehen ans Gymnasium, 447 an die Realschule. Fünf fünfte Klassen mit 85 Schülern können gebildet werden. Die Schülerzahlen seien stabil.

Wesseli freut sich besonders, dass es gelungen ist, neue Lehrkräfte für die Schule zu gewinnen, auch in den Fächern Mathematik und Physik, für die es weniger Bewerber als für andere Fächerkombinationen gibt. An beiden Schulzweigen unterrichten zusammen rund 100 Lehrer.

An der Realschule der Maristen können drei neue fünfte Klassen mit 74 Buben gebildet werden. Der im Vorjahr erstmals angebotene Zweig Werken erfreut sich laut Schulleiterin Maria Schmölz großer Beliebtheit. Daneben gibt es die Zweige Mathematik und Wirtschaft. Ein weiterer Zweig mit Französisch ruht derzeit wegen zu schwacher Nachfrage.

Bei den Prüfungen wird es heuer eine Neuerung an der Realschule geben. Erstmals wird es in der achten Jahrgangsstufe einen mündlichen Test in Englisch geben. Er ersetzt eine schriftliche Schulaufgabe. „Uns ist wichtig, dass die Schüler mehr reden“, sagt Schmölz. Jedes Jahr im Mai dürfen die Achtklässler für eine Woche nach Südengland. Da können sie das Erlernte dann gleich gut anwenden.