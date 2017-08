2017-08-07 15:43:00.0

Nach Raubüberfall in Mindelheim Mit dem Hubschrauber auf der Jagd nach Räubern

Täter überfallen einen 53-Jährigen und stehlen seine Geldbörse Von Ulf Lippmann

Zwei junge Männer haben Sonntagnacht in der Reißnerstraße in Mindelheim einen 53-jährigen Mann überfallen, ihm die Geldbörse gestohlen und sind dann geflohen. Der Mann ging zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Um die beiden Diebe zu fassen, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Schon bald konnten ein 20-jähriger Somalier und ein 21 Jahre alter Äthiopier gefasst werden. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen zwei Uhr früh etwas gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000.