Das Fuggerschloss in Markt Wald Mit den Heiligen Drei Königen unter einer Decke

Das Schloss ist Heim von Leopold Graf Fugger und seiner Familie – und birgt eine Besonderheit Von Sandra Baumberger

Das zentrale Deckengemälde in der Weihnachtskapelle zeigt die Ankunft der drei Könige am Stall von Bethlehem. Wie das gesamte Schloss in Markt Wald ist auch die Kapelle im vergangenen Jahr grundlegend saniert worden.

Die Heiligen Drei Könige sollen zwar aus dem Morgenland stammen, doch auch im Unterallgäu haben sie ein Zuhause gefunden. Und zwar ein durchaus standesgemäßes im Fuggerschloss in Markt Wald, im – von der Straße aus gesehen – rechten Turm gleich im ersten Stock. Dort befindet sich die Weihnachtskapelle, für Leopold Graf Fugger das Herzstück des Hauses – auch wenn der Begriff „Kapelle“ fast ein wenig hoch gegriffen erscheint. Immerhin handelt es sich nur um ein verwinkeltes Turmzimmer, in das nach Schätzung des Hausherrn stehend vielleicht zehn Personen hineinpassen. „Dann wird es schon eng“, sagt er. „Aber gerade diese winzige Größe macht sie zu etwas ganz Besonderem.“

Und natürlich das Deckenfresko, das zeigt, wie die Heiligen Drei Könige das Jesuskind auf Marias Schoss anbeten. Johann Baptist Enderle hat es 1770 gemalt, zusammen mit der Verkündigungsszene über dem Eingang, der Anbetung der Hirten links davon und der Flucht nach Ägypten rechts. Das gleiche Motiv, zu dem ihn eine Weihnachtsszene von Peter Paul Rubens inspiriert haben könnte, hatte Enderle vier Jahre zuvor bereits in Oberrammingen gemalt. Doch für Graf Fugger ist die Kapelle trotzdem einzigartig: „Sie ist ein Meisterwerk. Wirklich gute Qualität erkennt man daran, dass man nicht müde wird, etwas anzuschauen und man jedes Mal, wenn man die Fresken betrachtet, Neues entdeckt und sich daran freut.“ Die Fresken und Stuckaturen in der Kapellen seien von einer außergewöhnlichen Zartheit und Anmut, die ganz wunderbar zur Weihnachtsgeschichte passten.

Das wichtigste Fest des Jahres

Da passt es ebenfalls sehr gut, dass für den Grafen, seine Frau und die vier Kinder Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres ist, „wo man zur Ruhe kommen und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann“. Heuer haben sie es im kleinen Kreis zu sechst in New York gefeiert: Das Christkind hat den Baum geschmückt und auch der Besuch der Kindermette und ein Weihnachtsspaziergang gehören für die Familie zum Fest. „Die Geburt vom kleinen Jesuskind ist ein so wunderbar hoffnungsvolles Ereignis“, sagt Graf Fugger. „Die Mischung aus der christlichen Botschaft der Liebe und den vielen Traditionen der Weihnachtszeit lässt mich auch als Erwachsener noch pures Glück erleben – vor allem, wenn man Kinder haben darf, die sich an allem unglaublich freuen.“

Gut möglich, dass in einem der folgenden Weihnachtsfeste auch die Weihnachtskapelle in Markt Wald eine zentrale Rolle spielt. Nach der in diesem Jahr abgeschlossenen Renovierung will sie Graf Fugger jedenfalls bald wieder weihen lassen und dann für private Momente nutzen. Dafür sei bislang nämlich kaum Gelegenheit gewesen: „Vor der Renovierung haben wir meist die Türen geschlossen gehalten, weil die Fenster nicht ganz dicht waren und es schrecklich zog, vor allem im Winter – wo sie auch nicht beheizbar war.“

Die Räume sind schwer zu heizen

Auch in den übrigen 29 Zimmern, von denen Familie Fugger etwa die Hälfte nutzt, ließ der Komfort vor der Sanierung durchaus zu wünschen übrig. Mittlerweile funktioniert zwar die Heizung und die Fenster sind dicht, aber: „Im Winter springt bei uns keiner im T-Shirt herum“, so Graf Fugger. Und nein, glamourös sei das Markt Walder Schloss auch nicht wirklich: „Dafür ist es zu gemütlich mit seinen dicken Wänden und breiten Holzdielen.“ Alles andere als steif und museal sei es, aber auch nicht wirklich komfortabel: „Wer geht schon gerne zwei Stockwerke eine steile Wendeltreppe hinunter, um in den Garten zu gelangen? Oder muss, um vom ersten Stock ins Erdgeschoss zu gelangen, erst einmal durch den Hof laufen – bei jedem Wetter?“, fragt der Graf und vergleicht Schlösser mit älteren Menschen: Sie seien charakterstark und faszinierend, hätten aber auch Macken, die man einfach akzeptieren müsse. „Wir lieben das Leben darin und würden keine Sekunde davon missen wollen, weil wir genau diese Besonderheiten schätzen: die schiefen Wände, die krummen Türen, das Knarzen der Dielen. Genau das ist es ja, was dem Haus so viel Leben und Atmosphäre verleiht. Aber man muss so etwas mögen.“

Der Graf lässt keinen Zweifel daran, dass er es sehr mag: Er und seine Familie sind wohl die ersten Fugger, für die das frühere Jagd-Schloss ein echtes Zuhause ist. Sie wissen es zu schätzen, darin leben und die Geschichte des Schlosses weiterführen zu dürfen.

Dieses Gefühl der Dankbarkeit will der Hausherr an seine Kinder weitergeben. Allerdings hofft er, dass ihnen eine weitere grundlegende Sanierung erspart bleibt: „Das muss jetzt mindestens 100 Jahre halten“, sagt er und lacht.