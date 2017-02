2017-02-09 04:03:00.0

Schuldnerberatung im Unterallgäu Mit den Schulden kommt oft die Scham

732 Männer und Frauen suchten 2016 Hilfe bei Beratungsstellen der Caritas Von Verena Kaulfersch

Es ist wie mit der Frage nach der Henne und dem Ei. 732 Männer und Frauen kamen im Jahr 2016 zur Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbandes Memmingen-Unterallgäu – und oft waren es Krankheit, eine Familienkrise oder der Verlust des Arbeitsplatzes, die der Notsituation vorausgingen. Nicht selten sei es aber auch umgekehrt so, dass finanzielle Schwierigkeiten solche Probleme auslösten, sagt Simone Jendrosch, Leiterin der Schuldnerberatung.

Umso wichtiger ist für sie, dass Betroffene Hilfe in Anspruch nehmen: „Je eher sie zu uns kommen, desto besser lassen sich Dinge regeln, oft noch ohne eine Privatinsolvenz.“ Viele Menschen scheuten diesen Schritt jedoch lange aus Scham oder Angst. Die Nachfrage nach der kostenlosen Schuldnerberatung bewegt sich laut Jendrosch gegenüber den Vorjahren auf einem konstanten Niveau.

Die Schuldnerquote beziffert Jendroschs Bericht für 2016 für Memmingen mit rund zehn Prozent, für das Unterallgäu mit rund sechs.

30- bis 39-Jährige sind besonders oft betroffen

Die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist es laut der Sozialpädagogin, die mit einer Quote von rund 19 Prozent am häufigsten von Überschuldung betroffen ist, gefolgt von den 18- bis 30-Jährigen. Warum sich dies so verhält, verraten die Daten laut Jendrosch nicht. Für die Sozialpädagogin erschließt es sich jedoch beim Blick auf die Lebensphase, zu der die erste eigene Wohnung, eine Familiengründung, die Geburt eines weiteren Kindes oder der Bau eines Hauses gehörten. „Wenn dann durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung oder Scheidung ein Einkommen wegfällt, klappt es mit der Schuldenrückzahlung nicht mehr.“ Denn genau solche unvorhersehbaren Krisen sind laut Jendrosch die Ursachen, die meist zur Ver- oder Überschuldung führen. Seltener sind ihren Worten zufolge Fälle, in denen Betroffene unüberlegt Geld ausgeben und etwa hohe Handyverträge oder Autofinanzierungen abschließen. „Manchmal ist es so, dass in der Familie nie über Geld gesprochen wurde und der Betreffende den Umgang mit Geld so nie wirklich gelernt hat“, sagt Jendrosch.

Beträge bis zu 300000 Euro

Die Höhe der Schulden, mit denen sich Betroffene an die Beratung des Caritasverbandes Memmingen-Unterallgäu wandten, umfasste eine Spanne von 500 bis 300000 Euro. Unter insgesamt 5975 Gläubigern befanden sich zum Beispiel Versandhändler und Banken.

Wendet sich ein Hilfesuchender an die Caritas-Beratungsstelle, „dann schauen wir erst mal: Wo steht der Klient?“ Zuvorderst gehe es um die Existenzsicherung, betont Jendrosch: also darum, Einnahmen und Ausgaben gegebenenfalls so anzupassen, dass Dinge wie „Miete, Strom, Gas, Lebensmittel oder auch Schulsachen für die Kinder bezahlt werden können“.

Erst im nächsten Schritt drehten sich die Gespräche um Pläne dafür, die Schulden abzubauen. „Und wenn das nicht funktioniert – zum Beispiel, weil dafür ein unrealistisch langer Zeitraum nötig wäre –, kann ein Verbraucherinsolvenzverfahren durchaus sinnvoll sein“, sagt Simone Jendrosch.