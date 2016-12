2016-12-21 19:53:00.0

Fit bis ins hohe Alter Mit fast 90 Jahren ist Arthur Trenkler gestorben

Nach dem Krieg baute der Sportbegeisterte in Mindelheim ein Sportgeschäft auf

Arthur Trenkler war ein Phänomen. Mit weit über 80 Jahren war er noch täglich in seinem Geschäft anzutreffen, wo er Skier winterfest machte oder Bergsteiger fachkundig beriet. Sport war sein Leben, das jetzt im 90. Lebensjahr zu Ende gegangen ist.

Die etwas Älteren mit Neigung zu Sport und Bewegung aus Mindelheim und Umgebung sind an seinem Geschäft in der Krumbacher Straße nicht vorbeigekommen: Arthur Trenkler hatte über viele Jahre das Sportgeschäft schlechthin in der Kreisstadt geführt. Er war der Erste, der erkannt hat, dass die Lust an Sport und Bewegung, die mit wachsendem Wohlstand aufkam, Basis für ein Fachgeschäft in Mindelheim sein kann. 1926 hatten seine Eltern die Sattlerei und Polsterei in der Krumbacher Straße gekauft.

Mit 18 Jahren wurde Arthur Trenkler zu den Gebirgsjägern eingezogen. Hier entdeckte er seine Liebe zum Sport und zu den Bergen. Bis ins hohe Alter hinein betrieb Trenkler täglich Sport, vor allem Nordic Walking, Schwimmen, Ski laufen und Bergwandern.

Der Trauergottesdienst für Arthur Trenkler findet statt am Donnerstag, 22. Dezember, um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan mit anschließender Beerdigung.