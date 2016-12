2016-12-23 17:12:00.0

Aktion im Unterallgäu Mitmachen ist für sie Ehrensache

105 Schüler der Mindelheimer Mittelschule arbeiten für guten Zweck. Und es werden immer mehr Teilnehmer.

105 Schüler haben sich in diesem Jahr an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Die Mindelheimer Mittelschüler aus den 7. bis 9. Klassen stellten ihre Arbeitskraft zur Verfügung – und statt des Lohns bezahlten Betriebe eine Spende für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Organisiert wird die Ehrenamtsaktion vom Kreisjugendring Unterallgäu und der Mittelschule Mindelheim. Sie findet seit sechs Jahren mit steigendem Erfolg statt. Die Anzahl der Teilnehmer konnte jedes Jahr gesteigert werden, ebenso wie die Anzahl der teilnehmenden Firmen und Einrichtungen.

Mitmachen Ehrensache: Schüler erarbeiten sich Spenden in Firmen der Region

Die Schüler schwärmen aus und suchen sich eigenständig eine Firma oder Einrichtung, in der sie ihre Spende erarbeiten können. Für viele Schüler ist es das erste Mal, dass sie sich einen Arbeitsplatz suchen müssen. Eine echte Herausforderung und Lernerfahrung für das weitere Berufsleben.

Neben vielen neuen Arbeitgebern, die jedes Jahr von den Schülern gefunden werden, gibt es auch einige Arbeitgeber, die von Anfang an dabei waren. Zu den Pionieren der Aktion gehören die Bäckerei Fäßler, „Die Gärtnerei“ in Unteregg oder auch die Stadt Mindelheim. Viele Firmen sind schon einige Jahre dabei und unterstützen mit viel Engagement den Einsatz der Schüler. Für die Anbieter ist der Tag mit den Schülern sicherlich mit einem Mehraufwand verbunden, aber auch mit der Möglichkeit, sich nach eventuellen Lehrlingen für die Zukunft umzusehen. Neben der erarbeiteten Spende ein weiterer positiver Nutzen für alle Beteiligte. (mz)