2017-04-07 00:39:40.0

Naturschutz Mitreißend

Das Flussfilmfestival in Türkheim zeigt die Bedeutung von Flusslandschaften. Warum diese auch für Menschen wichtig sind Von Oliver Gaw

Die Bedeutung naturbelassener Flusslandschaften sollte den Besuchern des 1. Flussfilmfestival im Türkeimer Kino ins Bewusstsein gerückt werden – und das gelang den Veranstaltern. Im voll besetzten Filmhaus Huber konnten sich die interessierten Gäste einen Tag lang in mehreren Filmen und Informationstafeln in der Aula des Kinos über den Zustand unserer heimischen Flüsse und den Versuch, diese wieder naturnaher zu gestalten, informieren.

Der Initiator und Gestalter des Flussfilmfestival, Michael Bender von der Grünen Liga, hatte dieses Festival in ähnlicher Form bereits in München und Berlin gezeigt. Die Wertachfreunde holten nun diese Veranstaltung nach Türkheim und Leo Rasch von den Wertachfreunden gab dann am Sonntagmorgen den Startschuss für dieses 1. Flussfilmfestival in Türkheim.

Eine Expertenrunde legte auch die Problematik offen, mit der Umweltschützer oder Befürworter und Wasserwirtschaftsämter zu kämpfen haben. Renaturierungsmaßnahmen seien letztendlich nur dann möglich, wenn man Zugriff auf das Grundstück habe. Im Zeitalter von niedrigen Zinsen wollen sich aber viele Ufereigner nicht davon trennen.

Die Flüsse, die Jahrzehnte unter dem Raubbau des Menschen litten, müssen aber wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurückfinden, um wieder Lebensraum für viele aussterbende Fischarten zu bieten und im Zuge des Hochwasserschutz.

Besonders der Film „Der bayerische Lech – gefürchtet, geliebt, gefangen“ von Heinz Förder zeigte, wie aus einem naturgewaltigen Fluss ein wirtschaftlicher Faktor wurde.

Ein Zurück zum Urzustand ist nicht mehr möglich, waren sich die Experten einig. Aber mit sorgfältiger Planung könnten Teile des Flusses von Natur- und Landschaftsschutz profitieren. Das sei wichtig für die vielen Fischarten in den Flüssen – es sei aber auch wichtig für Menschen. Denn auch für uns ist der Fluss ein wichtiger Stück Lebensraum, so der Tenor.