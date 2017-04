2017-04-05 12:07:00.0

Mode Modelnachwuchs aus Mindelheim

Vier Mädchen machen den Mehrzweckraum der Volkshochschule zum Laufsteg. Von Sandra Baumberger

Eigentlich könnte Heidi Klum die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ gleich abbrechen. Um fündig zu werden, müsste sie an diesem Nachmittag nur mal eben im Mehrzweckraum der Mindelheimer Volkshochschule (vhs) vorbei- und Cara Streitel, Anna Wolf, Leni Bayer und Noortje Kleisen zuschauen. Die vier Mädchen, zehn und neun Jahre alt, zeigen dort nämlich gerade ganz ohne Allüren und Zickereien, was sie in den vergangenen sieben Kursstunden unter dem Titel „Fashion-Week“ von Workshop-Leiterin Mona Schafnitzl gelernt haben – und das ist eine ganze Menge.

Das Mindelheimer Modell, das Deutschland bei internationalen Schönheitswettbewerben vertritt, hat ihnen beigebracht, wie man sich auf dem Laufsteg bewegt und nicht nur Kleidung, sondern auch Accessoires wie Tücher, Taschen und Hüte gekonnt und mit einem strahlenden Lächeln präsentiert. Im ersten Lauf, dem die Mädchen hinter zwei weißen Paravents aufgeregt kichernd und tuschelnd entgegengefiebert haben, führen sie ihren Eltern und Freundinnen Sommerkleider aus ihrem eigenen Kleiderschrank vor.

Mit lässig hingeworfenen Luftküssen ziehen sie sich anschließend zum Umziehen hinter die Paravents zurück, um im nächsten Durchgang – ganz feine Damen – festliche Mode zu präsentieren und danach die Accessoires. Das Publikum klatscht begeistert, zahlreiche Handys sind auf die Mädchen gerichtet und halten die Modenschau fest. Obwohl die Zeit zum Üben knapp war, sitzen die Choreografien und mit jedem Lauf wird das Lächeln der Mädchen breiter und der modelltypische Hüftschwung lockerer. Das Modeln macht ihnen sichtlich Spaß.

Nur damit, dass es auch ziemlich anstrengend ist, haben sie vor dem Kurs nicht gerechnet. „Ich hätt’s mir lockerer vorgestellt“, sagt Leni. „Das Umziehen war am schwierigsten, weil man so schnell sein muss.“ Ihre Freundinnen pflichten ihr bei. Überhaupt hätten die Vier nicht gedacht, dass man als Model „mehr machen muss, als laufen“.

Der Kurs hat sie da eines besseren belehrt, ihrer Begeisterung aber keinen Abbruch getan. „Früher, als ich kleiner war, war es mein Traum, Model zu werden. Und ich tät’s immer noch gerne machen als Beruf oder als Hobby – obwohl es schon anstrengend ist“, erzählt Noortje und Leni ergänzt unter dem beifälligen Nicken von Anna und Cara: „Es macht aber auf jeden Fall viel Spaß.“ Deshalb wollen sie auch beim nächsten Kurs unbedingt wieder mit dabei sein.

Ein Foto wie die Teilnehmerinnen von „Germany’s Next Topmodel“ brauchen sie dafür nicht – auch wenn sie von Mona Schafnitzl bestimmt alle eines bekommen hätten. Die Mädchen kennen die TV-Show natürlich – und bedauern sehr, dass sie erst läuft, wenn sie bereits ins Bett müssen. Aber das echte Training mit einem Profi finden sie ohnehin cooler. Vor allem als bekannt wird, dass die nächste Modenschau sogar in ein Modehaus verlegt werden könnte.

Kurs Der nächste Workshop „Fashion-Week“ findet an sechs Dienstagen vom 25. April bis zum 30. Mai jeweils von 14 bis 15.30 Uhr in der vhs statt. Zum Abschluss ist eine echte Modenschau geplant. Info und Anmeldung bei der vhs unter Telefon 08261/9124 sowie im Internet unter www.vhs-ua.de.