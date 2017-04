2017-04-18 00:36:01.0

Konzert Musik, Mimik, Gestik

Der Keller Steff rockt den Ramminger Braustadel auf seine eigene urbayerische Art Von Thessy Glonner

In Martin Ledermanns gesteckt vollem Braustadel in Rammingen rockte der Urbayer Keller Steff vom Chiemsee die Bühne. Dass das – wie alle Veranstaltungen in der beliebten Kulturhochburg – „A runde Mischung“ wird, dafür hatten im Vorfeld der rührige Organisator Tscharlie Hemmer, seine Schwester Inge und das gesamte Gasthaus-Team gesorgt.

„A runde Mischung“ ist auch der Titel der brandneuen CD, die der charismatische Solo-Künstler mit vollem Stimm- und Körpereinsatz präsentierte. Bodenständig, gleichzeitig schräg, abgefahren cool und mit natürlichem Charme. Dazu erfreute der Mundart-Spezialist mit äußerst exzellenten Gitarren- und Mundharmonikaklängen.

Als ihm – auf den Tipp eines guten Freundes hin – klar geworden sei, dass in der heutigen Zeit „unbedingt Erotik mit im Spiel“ sein müsse, hatte Steff sich mit Enthusiasmus ans Werk gemacht. Da er dann jedoch über seinen eigenen Wortschatz erschrocken gewesen sei, und außerdem mangels jeglicher Englischkenntnisse für eine diskrete Verpackung seiner blühenden Fantasien, entschied er kurzerhand: „Musik, Mimik und Gestik reichen aus“.

So war’s dann auch, und das überwiegend jugendliche Publikum jubelte vor Vergnügen. „Es muss schwingen“, lächelte der fantasievolle Entertainer verschmitzt und erreichte ganz ohne Worte – aber sexy – den Höhepunkt seines Darstellungsvermögens. „Nach dieser Nummer bin ich immer total erledigt“, verriet er. Hochamüsiert und mitfühlend zeigten sich seine Fans auch beim Song vom „oreidiger Zeckan im Bauchnobe drin“ – von einer Zecke, die er beim Duschen im Bauchnabel entdeckte.

Seine Kreation „Narrisch“ findet er selbst offensichtlich zum Haareraufen, denn er zupfte und zerrte solange an seiner zunächst brav gebändigten Mähne, bis er entspannt, mit voller Lockenpracht dastand. Durch die vielen Jobs, die er schon ausgeübt hat, weiß Keller Steff wovon er spricht, wenn er behauptet: „Damit nix passiert, braucht’s an Bulldogfahrer“, und auch beim „Kaibeziang“ – einer Kälbchengeburt – war er schon mit dabei.

„Kaibeziang ja Kaibeziang, do miassad i liang, do kene mi ned wirklich aus, wir bring i grod des Kaibe raus?“ Zwischen seinen durchweg eigenen Songs gibt er herrlich skurrile Geschichten seines Lebens außerhalb der Bühne zum Besten. Wie die – über eine abenteuerliche Fahrradtour nach Venedig, um seinen Freund Tobi zu besuchen, der dort mit ausrangierten Booten vom Chiemsee einen florierenden „nichttüvgeprüften“ Tretbootverleih betreibt.

Nach der Sattel-Tortur mit entsprechend durchgeschwitzter Radler-Hose wird dem armen Steff der spontane Sprung ins Meer an gewissen Körperstellen krass versalzen. Seine Darbietungen sind vielschichtig, von rockig bis lyrisch sensibel, von lautem Mitklatschsong bis hin zur tiefgründigen Ballade, wobei „Kurvn“ mit „Pack dei Leb’n nei o, einfach a so“ nachdenklich stimmt. „Mit Traurigkeit Zeit verlor’n“ bei „Bin wieder frei“ birgt hohes Gänsehaut-Potenzial.

Der Keller Steff: Ein Ausnahmekünstler, der zum Abschied zu hören bekam, dass alle sich unbedingt ein weiteres Gastspiel mit ihm im Braustadel wünschen.