2017-05-13 00:36:03.0

Musik aus dem Notenarchiv

Streichorchester wurde im Archiv der Pfarrei fündig

Ein außergewöhnliches Konzert findet am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Kapuzinerkirche statt. Der Dirigent Franz Eimansberger hat aus dem Notenarchiv der Türkheimer Kirchenmusik ein Klavierkonzert des auch von Fachleuten unbekannten Komponisten Iganz Gullingstein „ausgegraben“.

Der vor 1789 geborene und nach 1799 Verstorbene war Musiker und Jurist am Zisterzienserkloster in Gotteszell (Diözese Regensburg). Leider ist über seine Person nicht mehr bekannt. Einige seiner Werke liegen in der Staatsbibliothek Berlin, „unser“ Klavierkonzert ist dort aber nicht vorhanden. Daher gehen wir davon aus, dass die Noten in Türkheim einmalig sind. Die Besetzung verlangt zwei Oboen, zwei Hörner und Streichorchester. Solist am Flügel ist der Leiter der Türkheimer Musikschule Ottmar Einsiedler.

ANZEIGE

Ein zweites unbekanntes, hochinteressantes Werk wird auch zu hören sein. Es ist eine Solokantate vom 1712 in Türkheim geborenen Prämonstratenserpaters und Komponisten Isfrid Kayser.

Das dreisätzige anspruchsvolle Werk für Bass-Solo, Streicher und Basso continuo ist zu „Ehren einer Jungfrau und Märtyrerin“ und dürfte auch eine Erstaufführung sein. Solist hier ist Rudolf Hillebrandt. (mz)