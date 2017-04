2017-04-05 00:41:32.0

Konzert Musik, die glücklich macht

Preisträger, Veranstalter und Publikum strahlen um die Wette

Zum 38. Mal veranstaltete der Verein zur Förderung der musizierenden Jugend in Mindelheim einen Musikwettbewerb für den Nachwuchs. Die Vorsitzende des Vereins, Veronika Vogt, kündigte voller Euphorie das Preisträgerkonzert im Silvestersaal an und es sollte sich zeigen: Ihre Freude war absolut berechtigt. 22 Kinder und Jugendliche hatten sich beworben. Und auch wenn es in den für den Wettbewerb ausgeschriebenen Kategorien Klavier und Holzblasinstrumente erste, zweite und dritte Sieger gab, waren natürlich alle Sieger, denn eines konnte man an diesem Abend wieder sehr deutlich sehen: Musikalische Leidenschaft lässt einfach strahlen.

Zwischen sieben und neunzehn Jahre alt waren die Teilnehmer, an Instrumenten standen dieses Mal Klavier, Klarinette, Blockflöte und Akkordeon auf dem Programm. Die jüngsten eröffneten den Abend: Vierhändig am Klavier spielten Shijie Chen und sein Zwillingsbruder Shikang Chen (Mindelheim) beeindruckend leichthändig. Anschließend verzauberte Elisabeth Sedlmayr (Bad Wörishofen) mit ihrem anmutigen Flötenvortrag. Auch Sophie Roch aus Türkheim ist eine von den ganz jungen, sehr talentierten Nachwuchsmusikerinnen. Da liest man den Jahrgang – 2009 (!), wie schon bei Sedlmayr und den Brüdern Chen und stolpert kurz – und dann staunt man, wozu die Jüngsten schon fähig sind.

Malina Rögele (Rammingen) und Sophia Leinsle (Türkheim) zeigten ihr Können in einem Querflötenduett, sehr harmonisch aufeinander abgestimmt. Locker und witzig: Johannes Loritz (Mattsies) am Klavier mit „Witzchen“ von Selivanov. Jamila Nestel (Mindelheim) und Claudia Jung (Buxheim) brachten Klarinette und Akkordeon in einem Duett zusammen in zwei ganz unterschiedlichen Stücken: Eine sanft anmutende Hirtenszene von Nebl und ein temperamentvoller Tango vom selben Komponisten. David Schaber (Memmingen) zeigte, dass die Blockflöte auch einem Neunzehnjährigen noch gut zu Gesicht steht. Judith Eberl (Ottobeuren), die den ersten Preis für Klarinette erhielt, spielte das flüchtigleichte, romantische „Pagina d’album“ von Mangani mit Klavierbegleitung. Mit großer Ernsthaftigkeit spielte Andreas Schwegele (Benningen) „Flüchtige Visionen“ von Prokofiew am Klavier. Sandro Wegmann (Memmingen) und Jonas Streitel (Mindelheim), die beide einen ersten Preis im Klavier erhalten haben, wirkten so als würden sie nie etwas anderes machen. Streitel schmetterte das Prélude Nr. 5 von Rachmaninow derart fulminant, dass einem schwindlig wurde, Wegmann brillierte mit der Rhapsodie Nr. 2 von Brahms und strahlte dabei schon eine ungeheure Professionalität aus. Auch die zweiten Preisträger dieser Kategorien, Laura Hahmann (Mindelheim) und Lena Kraus (Markt Rettenbach) boten eine großartige Leistung. Hahmann überzeugte mit einer Bagatelle von Beethoven. Kraus spielte die Toccata von Chatchaturjan, wuchtig, mitreißend und wie Wegmann und Streitel mit diesem souveränen Selbstverständnis, sich dieses Instrument bereits zu eigen gemacht zu haben. Für alle jungen Talente war dieser Abend ein großer Erfolg, für die Veranstalter eine tolle Bestätigung und für alle Zuschauer ein wunderschöner Konzertabend. (tisch)