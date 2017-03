2017-03-15 12:07:00.0

Andreas Herb wird 75 Jahre alt Musik hält ihn jung

Der frühere Rektor und Organist Andreas Herb feiert Geburtstag, und bekommt viel Dank für sein Engagement Von Johann Stoll

Rentner sagen von sich ja gerne, sie hätten nie Zeit. Oder sie nutzen sie einfach besonders intensiv wie Andreas Herb, der frühere Rektor der Volksschule Mindelheim. Herb ist Chorleiter in Warmisried und Zaisertshofen. Und er spielt die Orgel bei den Mindelheimer Maristen, in St. Stephan und der Jesuitenkirche. Jedenfalls immer dann, wenn er gebraucht wird. Bleibt dann noch Zeit, nutzt er sein Wissen, um die Leser der Mindelheimer Zeitung mit fundierten Konzertkritiken zu versorgen. Und das seit 30 Jahren.

Wer so viel beschäftigt ist, muss gut planen, damit nicht am Ende noch der eigene Geburtstag im Kalender steht und der Jubilar dafür keine Zeit findet. So weit kam es gestern freilich nicht. Andreas Herb feierte seinen 75. Geburtstag. Und es war ein munteres Kommen und Gehen in der Mozartstraße, wo er mit seiner Frau Ingeborg lebt.

Wawra kam in doppelter Mission

Von der Pfarrei St. Stephan war gleich eine kleine Abordnung gekommen. Dekan Andreas Straub, Monsignore Ortwin Gebauer und Kirchenmusiker Michael Lachenmayr dankten dem Jubilar für dessen unermüdlichen Einsatz für die Kirchenmusik. Hans-Georg Wawra war gleich in doppelter Mission unterwegs. Als Vizebürgermeister überbrachte er die guten Wünsche der Stadt und als Vorsitzender der Sängervereinigung dankte er Herb für die Unterstützung für die Vereinschronik.

Andreas Herb lebt für die Musik. Und er ist ein Landmensch, der zu schätzen weiß, mit welchem Engagement die Leute die Dorfkultur pflegen. Den Männerchor in Zaisertshofen unterstützt er nicht zuletzt deshalb.

Vorbeigeschaut hat auch seine frühere Sekretärin Antonie Wilhelm von der Mittelschule Mindelheim und überreichte einen Blumenstrauß. Auch bei den Schülern war Herb wohlgelitten. Im Winter war er vor ein paar Jahren bei Ingenried von der Straße abgekommen und im Schnee gelandet. Ein paar junge Kerle waren dazugekommen. Es waren ehemalige Schüler. Sie packten sofort an und meinten, „wenn es unser früherer Klassenlehrer gewesen wäre, würden wir ihn nicht rausziehen“.

Sohn eines Schreinermeisters

Aufgewachsen ist Andreas Herb als Sohn eines Schreinermeisters in Hirschzell. Sein Vater hätte sich nichts mehr gewünscht, als dass er den Betrieb übernimmt. Aber weil er mit zehn Jahren immer noch keinen Nagel gerade in ein Brett schlagen konnte, ging der „Theoretiker“ eben einen anderen Weg.

Schon mit sieben Jahren erhielt er intensiven Klavierunterricht. Das Fundament für seine Liebe zur Musik war gelegt. Mit zehn Jahren wurde er Chorknabe und ein paar Jahre später stieß er zu den Martinsfinken in Kaufbeuren. Das bot ihm Ende der 50er Jahre die große Chance zu Gastspielen in Italien, Irland, Frankreich oder England.

Musik ist für Andreas Herb Lebenselixier. 13 Jahre lang leitete er die städtische Sing- und Musikschule. Musik gerade jungen Menschen nahe zu bringen, war ihm immer Herzensangelegenheit.

Treuer Operngänger

Regelmäßig fährt er nach München zur Staatsoper oder in den Herkulessaal, um klassische Musik zu genießen. Und als Seniorenstudent lernt er im Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität. Nur herumzusitzen, das ist nicht seine Sache. Man wird noch viel hören von Andreas Herb.