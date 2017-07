2017-07-26 17:56:00.0

Konzert Musik kennt keine Grenzen

Die Mindelheimer Musikschüler unterhalten mit einem bunten Programm. Von Maria Schmid

Ausverkauft! So hieß es im Vorfeld des Sommerkonzerts der Städtischen Sing- und Musikschule Mindelheim. Der große und der kleine Saal im Forum füllten sich nicht nur mit einem äußerst interessierten und erwartungsvollen Publikum. Sie füllten sich vor allem mit Klängen unterschiedlichster Art, die 230 Musikanten, Sänger, Solisten, Ensembles und Instrumentalisten interpretierten.

Unter der Gesamtleitung von Musikschulleiterin Helga Knoll-Zettl entstand ein Konzert, das ganz einfach Freude verbreitete, ganz nach dem Motto: „Musik verbindet Menschen, Musik kann dich befrei’n. Musik öffnet dir Türen, Musik kann Vieles sein.“ Musik ist die Sprache, die alle Menschen verstehen, denn „Musik gibt uns so viel“.

Da sind die Elementarklassen Früherziehung und Grundausbildung, die ein stabiles Fundament bildeten, die häufig einige Jahre später in die Instrumentalbildung führten. Das wiederum führe „mit viel Geduld und einem langen Atem mit Schülern und Eltern zu den Ensembles, Jugendkapellen oder den Orchesterangeboten unserer Musikschule.“ Das alles entwickle Gemeinschaft und Freundschaft, aber auch Verantwortung, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, die den jungen Menschen mit auf den Weg gegeben würden. Sie gebe es unumwunden zu, so Knoll-Zettl: Es erfülle sie mit Freude und Stolz, was in den vergangenen Jahren erreicht worden sei.

Freude und Stolz konnten schließlich vor allem die Schüler für sich verbuchen, wenn die Gäste sie nach ihren Auftritten mit heftigem Beifall belohnten. Es waren vor allem die Jüngsten, die mit ihren frischen Auftritten begeisterten. Mit Warnwesten und Helmen ausgestattet, sangen sie den „Baustellen-Boogie“ nach einer Melodie von Hans Poser, den Text dazu schrieb Susanne Zondler. Dass es da auf der „Baustelle“ viel zu beachten gab, sangen sie ebenfalls mit viel Power.

Die Kinder der Musikalischen Grundausbildung I und II hatten da ihren ganz eigenen Stil. Beim „Body-Groove“, komponiert von Louis Hartmann, zeigten sie, dass auch der Körper zum Percussion werden kann. Robert Hartmann hatte gewiss genau so viel Freude am Dirigieren wie die Kinder beim Finger-Schnippen und anderen Bewegungen. Schließlich warten „Sommer, Sonne und Ferien“ auf alle Schüler, wozu auch die Schulband und das Schulorchester gehörten.

Fanfarenklänge mit dem Blechbläserensemble der Jugendkapelle, den Querflöten, dem Gitarren- und Streicherensemble, mit Blockflöten und Klarinetten, Saxofone und das Akkordeonensemble: Es war die Vielfalt, die begeisterte. Eine Neuheit im Klarinettenensemble, gespielt von Martin Zettl, war die Bassklarinette. Diese hatten die Stadt Mindelheim und die Sparkassenstiftung Memmingen-Lindau-Mindelheim zur großen Freude der Musikschule gesponsert. Da klang das „La Bamba“ besonders wirkungsvoll. „Elton John in concert“ brachte das Akkordeonensemble zum Besten, federführend Helga Knoll-Zettl und am Schlagzeug Schulrätin Uschi Abt.

Ob Swingsound, Drum-Spots, Tango Argentino oder Saxophonklänge, das Konzert bot auch kleinen Solisten am Klavier eine Bühne. Moderator war Kulturamtsleiter Christian Schedler. Er kündigte auch Luna Lange an. Für sie war es der „Walzer in cis-moll“ von Frederick Chopin, für Johanna Loos „Black Orpheus“ und für Elias Ginter mit Lehrer Thomas Loos als Duo war der „Viva la Rumba“ der Favorit. Die Blockflöten entführten nach Irland und den beeindruckenden Schlussakkord sang Eva-Maria Lutzenberger: „Sway“, arrangiert für die Musikschulband von Robert Hartmann.

Beim großen Finale wurde die Bühne zu klein. Einige mussten vor der Bühne stehen bleiben, als alle gemeinsam mit dem Publikum sangen: „Musik kennt keine Grenzen.“ Bürgermeister Stephan Winter sagte zu recht: „Wenn man das hört, vergisst man sehr schnell, dass hier viel Fleiß und Ausdauer benötigt werden.“