2017-05-07 14:44:00.0

Porträt Musik liegt ihr im Blut

Judith Gatterer leitet die Memminger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale. Das Saxofon-Spiel in einer Kapelle ist ihr Ausgleich zum Arbeitsalltag als Juristin. Von Laura Jocham

Immer wieder hält Judith Gatterer bei dem Spaziergang an. Sie lässt ihren Blick über gelb blühende Narzissen schweifen. „Ich bin zum ersten Mal im Stadtpark“, gesteht sie schmunzelnd. Dabei hat sie es gar nicht weit bis zu der Grünanlage inmitten Memmingens. In der Ulmer Straße leitet die Juristin seit vier Jahren die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.

In der Maustadt fühlt sich Gatterer wohl, beinahe täglich schlendert sie in ihrer Mittagspause durch die Fußgängerzone. „Memmingen hat eine angenehme Größe. Und die Menschen sind vom gleichen Schlag. Ich fühle mich wie zu Hause“, sagt sie und lacht. Die 34-Jährige lebt mit ihrem Ehemann in Neu-Ulm, dort wuchs sie auch auf und ging zur Schule. „Vor allem im Stadtteil Burlafingen bin ich sehr verwurzelt.“ Über ihre Eltern kam sie zur dortigen Musikkapelle, lernte Saxofon spielen und ist mittlerweile im Vorstand des Vereins aktiv.

Zu ihrer Arbeit als Juristin sei die Musik ein angenehmer Ausgleich. „Die Auftritte bei Konzerten oder auch mal im Bierzelt sind im Gegensatz dazu eine andere Welt. Mir hat das immer gutgetan“, sagt sie schmunzelnd.

Heimatverbunden, aber auch im Ausland unterwegs

Studiert hat Gatterer in Augsburg. So heimatverbunden sie sei, so gerne lerne sie auch neue Menschen und fremde Länder kennen. Drei Monate verbrachte sie nach ihrem Abitur etwa in Chicago in den USA, ein Jahr lang studierte sie in Lyon in Frankreich.

Irgendwann zog es Gatterer aber doch wieder nach Hause, auch Augsburg wurde ihr zu groß. „Zu Hause gehe ich einkaufen und treffe viele Bekannte. Das hat mir in der großen Stadt gefehlt“, erzählt sie.

Die Stelle bei der Verbraucherzentrale in Memmingen ist Gatterers erster Job seit dem Studium. In ihrem Büro arbeitet sie allein. „Das war schon ein Sprung ins kalte Wasser.“ Anfangs hatte sie sich selbst Druck gemacht, wollte jeden der Fälle sofort bearbeiten und alle Fragen beantworten können. „Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es in Ordnung ist, sich noch einmal zu informieren und einen zweiten Termin zu vereinbaren“, meint sie.

Sich selbst beschreibt Gatterer als aufgeschlossen und als typisches Sternzeichen Löwe: „Ich habe schon Durchsetzungsvermögen.“ In ihren Augen beides Eigenschaften, die sie für ihren Beruf braucht. Der 34-Jährigen mache es Spaß, sich in verschiedene Themen einzuarbeiten, sich Argumente für eine Position zu überlegen. Und dabei Anderen auch noch weiterzuhelfen. Einsam fühlt sich Gatterer in ihrem Büro – auch ohne Kollegen – deshalb nicht. „Ich spreche jeden Tag mit vielen Menschen, langweilig wird es nicht.“

Ihr gefällt der Bezug zum Alltag

Verbraucherrecht hat Gatterer schon während ihres Studiums interessiert. Ihr gefällt daran vor allem der Bezug zum alltäglichen Leben. Es gehe mal um Handyverträge, Vereinbarungen mit Fitnessstudios, Reise- oder Energierecht. „Das ist alles andere als trocken“, ist sie überzeugt.

Selbst hält sie sich übrigens auch an die Tipps, die sie ihren Kunden gibt. „Manchmal bin ich Firmen und Verträgen gegenüber aber auch zu misstrauisch.“

Ob als Berufseinsteigerin in einer leitenden Position, im Musikverein oder zu Hause: Gatterer hat viele Projekte. Sie packt gerne an. „Mein Mann und ich haben ein Haus saniert. Heuer kommt die Terrasse dran. Ich brauche irgendwie immer etwas zu tun“, sagt die 34-Jährige und lacht.