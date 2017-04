2017-04-15 00:34:23.0

Frühlingskonzert Musik zum Glücklichsein

Türkheimer Akkordeonorchester und die Flossachtaler Musikanten begeistern ihr Publikum Von Maria Schmid

Sie gaben sich das Ja-Wort – ein Musiker der Flossachtaler Musikanten und eine Musikerin des Akkordeonorchesters Türkheim. Es entstand eine wunderbare Zweisamkeit. Was aus den Feierlichkeiten erwuchs, zeigte sich beim „Frühlingskonzert“ in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim.

Mit Fug und Recht konnten sie von sich behaupten „Wir Musikanten“. Diese beliebte Polka von Kurt Gäble war nicht nur das Motto des Abends, sie zeigte die großartige Gemeinsamkeit zwei unterschiedlicher Orchester auf, die hervorragend miteinander harmonierten – das Akkordeonorchester Türkheim unter der Leitung von Joseph Haug und die Flossachtaler Musikanten aus Zaisertshofen mit ihrem Dirigenten Jürgen Fries und unter ihnen aktiv mitspielend, Bürgermeister Johannes Ruf.

Was bei der Hochzeitsfeier vereinbart wurde, setzten sie in die Tat um und das bravourös. Der Ehrenvorsitzende des Akkordeonorchesters, Manfred Stadler, hatte diese Polka für die beiden Orchester neu arrangiert. Die Gäste in der Sporthalle waren so begeistert, dass sie nach weiteren Stücken mit dem Zuruf „Zugabe“ riefen. Am Abschlusslied „Amazing Grace“, ebenfalls von Manfred Stadler arrangiert, beteiligten sich nicht nur die Akkordeonorchester I und II, sondern natürlich auch die Flossachtaler Musikanten und das Publikum.

Alle empfanden dieses Konzert als sehr gelungen, hoffen auf eine Wiederholung. Es war für sie alle „Ein schöner Tag voll Harmonie – ist wie ein Edelstein – er strahlt Dich an und ruft Dir zu – heut sollst Du glücklich sein.“ Das waren die Gäste bereits beim ersten Teil mit dem Orchester I, das mit der Schnell-Polka, dem „Vergnügungszug“ von Johann Strauß Sohn, bereits punktete. „The Lord of the Dance“ von Ronan Padraig Hardiman, rhythmisch schnell und sich nach steppenden Füßen sehnend, gelang dem Orchester der Spagat zum romantischen „Il Postino“, der Filmmelodie von Luis Enrique Bacalov.

Eine ungewöhnliche Symbiose ging der „Hummelflug“ von Rimsky-Korsakov mit dem „Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky ein. Es entstand der rasante „Hummel-Nuß-Boogie“ in der Bearbeitung von Josef Retter.

Doch damit nicht genug. Sie spielten „Let me entertain you“ von Robbie Williams, bei dem sich Solo-Trompeter Gerhard Lutz von den Flossachtaler Musikanten „einmischte“ und so zu einem Extraerlebnis wurde. Es folgte ein Medley bekannter Hits von Ray Charles ebenso wie ein Potpourri bekannter italienischer Schlager. Natürlich durfte der Tango „El Caballero“ nicht fehlen.

Das Orchester II stand den erfahreneren Akkordeonspielern mit ihrem Auftritt in nichts nach. Sie glänzten mit dem Konzertmarsch „Boccaccio“ von Franz von Suppé ebenso wie mit Swing „Rag of Rags“ und „Show-Time“. „Viva la Vida“ - Es lebe das Leben, das tat es in der Sporthalle.

Ehrungen treuer Mitglieder des Akkordeonorchesters gehören dazu, das ist eine schöne Tradition. Bürgermeister Christian Kähler übernahm gerne diesen Part. Er ehrte Marianne und Andrea Wiethüchter, Mutter und Tochter, die gemeinsam im Orchester II aktiv musizieren, für zehn Jahre Zugehörigkeit. 15 Jahre ist Sabine Rüger im Orchester und jeweils 20 Jahre Stefanie Kassner, Sabrina Kraja und Sebastian Mayer. Sylvia Wengler gehört bereits stolze 35 Jahre zum Akkordeonorchester.

Bei dem großen Engagement dürfen sich die Gäste jetzt schon auf das kommende Jahr freuen, immer am Palmsonntag und wieder in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums und gewiss auch wieder mit Moderatorin Angelika Kob. Auch dann wird es gewiss so kräftigen Applaus vom Publikum geben wie diesmal.