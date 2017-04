2017-04-06 00:39:58.0

Konzert Musikalische Frühlingsgrüße

Dirigentin Nicole Simon spornt die Bedernauer Musiker zu Höchstleistungen an

Es war zwar noch nicht so richtig Frühling, aber mit etwa guten Willen konnte man ihn beim Jahreskonzert in Bedernau erahnen. Die Sonne schien, der Himmel war blau und die Wärme konnte man sich gut dazudenken.

Der Saal war voll. Die Bühne voller. Der Frühling stand vor der Tür und man wollte ihn hereinlassen. Und er kam mit dem Marsch „Arsenal“ von Jan van der Rost. Danach war jegliche Frühjahrsmüdigkeit weggeblasen. Es war der richtige Vorgeschmack auf Sonnenschein Veilchenduft und vielleicht auch Verliebtheit.

Und natürlich ging es weiter mit der Liebe. Der Musikverein führte mit dem Pflichtstück für die Wertungsspiele ins Mittelalter: „Ivanhoe“. Wer von den Reiferen denkt da nicht gleich Robert Taylor oder Roger Moore. Mehr Liebe und Intrige gehen kaum. Das Stück von Bert Appermont, der Burgen und Ritter auferstehen lässt und das Orchester zu vollem Einsatz zwingt, wird von der jungen Dirigentin Nicole Simon virtuos geleitet.

Auch ein Volkslied aus der irischen Stadt Carrickfergus erzählt von einer unerreichbaren Liebe. Diese mit allen Schmerzen uns näherzubringen, versteht Michael Leinsle mit seinem Euphonium. Wie gerne würde man da mitseufzen. Nach diesem eher zarten Beitrag wurde es noch einmal energisch. Erzählt wurde die Geschichte der weißen Jungfrau, die in den Flammen einer Burg stirbt. Man spürte die Flammen und man sah in gewaltigen Phrasen die weiße Jungfrau. Gut, dass dieses gewaltige und auch gewaltig dargebrachte Opus das Publikum in die Pause entließ.

Mit dem Song „Just a Gigolo“, der fast den fünfzigsten Geburtstag feiert beeindruckte Manfred Simon, bevor im Werk „Virginia“ Jacob de Haan das alte Amerika auferstehen ließ. Es ging zunächst um die Sklaven auf den Baumwollfeldern und die Vorboten des Bürgerkriegs. Mit ganz zarten Klängen der Befreiung und der Hoffnung verklang schließlich diese traurige Geschichte.

Mit dem „Latin Pop Special“ voller südamerikanischer Rhythmen ging es schon in Richtung Finale, doch fast zum Schluss kam noch Kurt Gäble aus Lauben zu Wort. Sein hinreißender Konzertmarsch „Salemonia“ führt an den Bodensee. Und dass der Musikverein Bedernau auch ganz modern kann, zeigten schließlich noch Pia Haggenmüller und Fabian Zedelmeier mit „Vivo per lei“ von Andrea Bocelli.

Am Schluss gab es viel Beifall für das Orchester mit seinem harmonischen Zusammenklang unter der Leitung der jungen, starken Dirigentin Nicole Simon. (xeno)