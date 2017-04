2017-04-17 15:16:00.0

Verkehr Nach Ostern wird geblitzt

Die Allgäuer Polizei beteiligt sich an der europaweiten Aktion. Wir verraten, wann und wo. Von Michael Munkler und Melanie Lippl

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen 24-Stunden-Blitzmarathon auf den Straßen der Region – und zwar schon bald: Ab dem kommenden Mittwoch, 19. April, um 6 Uhr, bis Donnerstag, 20. April, um 6 Uhr, müssen Verkehrsteilnehmer mit vermehrten Lasermessungen und Radarfallen rechnen. Man habe sich aufgrund der „positiven Erfahrungen der Vorjahre“ zu einer erneuten Teilnahme am europaweiten „Speedmarathon“ entschlossen, teilte die bayerische Polizei mit.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das das gesamte Allgäu sowie die beiden Landkreise Neu-Ulm und Günzburg umfasst, ereigneten sich vergangenes Jahr rund 26700Verkehrsunfälle, bei denen fast 5700 Menschen verletzt wurden. 73 Unfallbeteiligte starben. Drei Viertel der tödlichen Unfälle ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften und auf Autobahnen, teilte das Polizeipräsidium mit. Bei vielen Karambolagen war zu schnelles Tempo die Unfallursache.

ANZEIGE

Die Polizei ist davon überzeugt, dass der der Aktion zugrunde liegende Präventionsgedanke Wirkung zeigt. So sind beispielsweise im Schnitt bei normalen stationären Tempo-Kontrollen 3,5 Prozent aller gemessenen Fahrer zu schnell, bei den vergangenen vier Blitzmarathons waren es im Schnitt jedoch deutlich weniger, nämlich nur 2,5 Prozent. Dennoch wurden auch im vergangenen Frühjahr bei der Aktion Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 75 km/h festgestellt.

Neben Bayern nehmen Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen am Blitzmarathon teil. In Hamburg, Hessen und Sachsen soll ebenfalls vermehrt geblitzt werden, jedoch nicht 24 Stunden lang. In der Region wird beim Blitzermarathon an folgenden Stellen die Geschwindigkeit gemessen:

Amberg Hauptstraße (innerorts, erlaubt sind 50 km/h)

Babenhausen B 300 (außerorts, 100 km/h)

Bad Wörishofen St 2015 (außerorts, 100 km/h)

Buchloe St 2035 (innerorts, 50 km/h)

Dirlewang Kaufbeurer Straße (innerorts, 50 km/h)

Dirlewang B 16 (außerorts, 100 km/h)

Dirlewang MN 5 (außerorts, 100 km/h)

Erkheim MN 37 (außerorts, 100 km/h)

Markt Rettenbach St 2013 (außerorts, 70 km/h)

Mindelheim MN 25 (außerorts, 70 km/h)

Ottobeuren St 2013 (außerorts, 70 km/h)

Salgen St 2037 (außerorts, 70 km/h)

Bei uns im Internet

Alle weiteren Messstellen finden Sie in dieser interaktiven Karte.