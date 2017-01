2017-01-17 04:04:00.0

Unterallgäu Nach Schock-Diagnose: Schwierige OP rettete Johann Binzer das Leben

Johann Binzer kann wieder jeden Moment seines Lebens genießen. Es war schon einmal anders. 2014 war er lebensgefährlich erkrankt. Was ihn besonders dankbar stimmt. Von Johann Stoll

In diesen Tagen tun wir es wieder besonders oft und gerne. Wir wünschen uns fürs neue Jahr gegenseitig gute Gesundheit. Das sei schließlich das wichtigste. Ohne Gesundheit ist alles andere nichts. Wer einmal so schwer erkrankt war wie Johann Binzer aus Markt Rettenbach vor zweieinhalb Jahren im Mai 2014, weiß, was Gesundheit bedeutet. Nur dank ärztlicher Kunst ist der 74-Jährige heute wieder gesund und kann seinen Ruhestand genießen.

Sein Fall war besonders tückisch. Die schwere Erkrankung hatte sich nicht angedeutet. Johann Binzer litt keine Schmerzen. Es gab also auch keinen wirklichen Grund zum Arzt zu gehen. Zu seinem Glück traf er mit Dr. Hanna und Dr. Andreas Baumann auf besonders aufmerksame Ärzte. Die beiden hatten in Markt Rettenbach eine Praxis übernommen und sich einen genauen Überblick über den Zustand ihrer Patienten verschafft. Dabei fielen ihnen bei Johann Binzer steigende Leberwerte auf.

Eine Magenspiegelung bestätigte den Verdacht

Johann Binzer sagt heute voller Dankbarkeit: „Wenn Dr. Baumann nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr leben“. Binzer wurde für weitere Untersuchungen zur Facharztpraxis Dr. Neff nach Mindelheim überwiesen. Eine Magenspiegelung bestätigte den Verdacht, dass etwas nicht stimmte.

Im Kreisklinikum in Mindelheim schauten sich die Ärzte den Fall noch genauer an, und hatten am Ende schlechte Nachrichten: An der Bauchspeicheldrüse, wo die Verdauungssäfte in den Darm münden, hatte sich bei Johann Binzer ein Polyp gebildet. Das ist eine noch gutartige Gewebewucherung.

Seine Frau Waltraud Binzer machte sich die größten Sorgen. Schon einmal war ihr Mann schwer erkrankt. Kaum hatte er seine Rente angetreten, nachdem er ein Berufsleben lang als Metzger gearbeitet hatte, brach er sich 2007 die Hand. Bei dieser an sich wenig dramatischen Verletzung zog er sich Keime zu. Die Folge: 90 Tage wurde er im Unfallkrankenhaus in Murnau behandelt an Fuß, Hand und Rücken. Seine Frau Waltraud sprach von „drei Baustellen gleichzeitig“. Fast jeden Tag ist sie damals von Markt Rettenbach in den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu ihrem Mann gefahren.

Sieben Jahre später war die Lage noch komplexer. Der Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Kreisklinik Mindelheim, Dr. Markus Tietze, der die Krankenakte inzwischen vorliegen hatte, spricht von einer Tumorvorstufe. Ob sich diese Geschwulst zu einem krebsartigen Gebilde auswächst, war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Gehandelt werden musste in jedem Fall innerhalb weniger Tage. Die Gefahr war zu groß, dass die Bauchspeicheldrüse verstopft werden könnte.

Im Mindelheimer Krankenhaus gibt es selten so große Eingriffe

Es war ein großer Eingriff. Gut drei Stunden lang waren sieben Helfer im OP-Saal beschäftigt. Neben dem Operateur waren zwei Assistenzärzte dabei, ein Notarzt, ein Notarzthelfer, ein OP-Pfleger und ein OP-Pflegehelfer. Chefarzt Dr. Tietze sagt, die zentralen Gefäße der Verdauungsgänge laufen direkt hinter der Stelle, wo der Eingriff erfolgte. „Wir haben im Schaltkasten des Bauchraumes operiert“. So eine schwere Operation kommt im Jahr nur drei- bis viermal am Mindelheimer Krankenhaus vor.

Das sei technisch höchst anspruchsvoll gewesen. Um so größer war auch die Freude des Chefarztes, dass die Heilung ohne Probleme gelungen ist. Zur Sicherheit muss Johann Binzer noch regelmäßig zur Nachkontrolle. Tietze unterstreicht noch etwas, was sich als besonders günstig für den Patienten ausgewirkt hatte. In der Diagnostik haben die Kollegen von der Inneren Abteilung um Chefarzt PD Dr. Peter Steinbigler hervorragende Vorarbeit geleistet. Die beiden Abteilungen mit ihrem jeweiligen Spezialwissen haben eng zusammengearbeitet - zum Wohl des Patienten.

Binzer kümmert sich um Enkel und Werkstatt

Seit dem schweren Eingriff kann er seinen Ruhestand wieder genießen. Ihn plagen zwar hin und wieder Rückenschmerzen. Aber im Großen und Ganzen fühlt er sich wohl und konnte auch dieses Jahr 2016 genießen. Zwei große Leidenschaften sind es, für die er sich besonders gerne Zeit nimmt. Da sind sechs Enkelkinder im Alter zwischen neun und 16 Jahren, für die der Opa gerne den Fahrdienst übernimmt. Die bleiben auch gerne mal über Nacht bei den Großeltern. Fünf von ihnen spielen Fußball. Und die müssen zum Training oder zu den Spielen gebracht werden.

Und dann ist da noch seine Werkstatt. „Ich bin ein Mächeler“, sagt Binzer, also einer, der gerne herumschraubt. An zwei Traktoren gibt es immer was zu tun. Die sind auch noch in Gebrauch. Der 74-Jährige macht sein Brennholz immer noch selbst. Da braucht er zuverlässige Gerätschaften.

Dass er all das wieder machen kann, genießt er mehr denn je. Zum Schluss wünscht Johann Binzer gute Gesundheit fürs neue Jahr und sagt: „Ich bin zufrieden, wie es ist. Wenn es die nächsten 50 Jahre so weiter geht“.