2017-01-24 13:18:00.0

Nachbessern bei Schildern und Zonen in Bad Wörishofen

So wollen die Stadtratsfraktionen Probleme im Verkehrskonzept beheben. Die Rössle-Kreuzung spielt eine zentrale Rolle. Die SPD sieht den Bürgermeister in der Pflicht. Von Markus Heinrich

Zwischen 500 und 600 Menschen haben nach Schätzungen der Polizei am Samstag gegen das Bad Wörishofer Verkehrskonzept demonstriert. Wie geht es nun weiter? Bei der CSU hält man grundsätzlich „eine Verkehrsreduzierung in der Innenstadt und die Errichtung von Fahrradstraßen für den Kneipport wichtig“, teilt Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp auf Nachfrage mit. „Sehr positiv hat sich unseres Erachtens die abknickende Vorfahrtsstraße bei der Raiba dargestellt wie auch die abknickende Vorfahrtsstraße bei der Pescatore-Kreuzung.“ Für die CSU ist das Konzept aber auch nicht in Stein gemeißelt. „Stadtrat und CSU haben von Anfang an betont, dass sich die getroffenen Maßnahmen in der Praxis bewähren müssen und gegebenenfalls nachjustiert werden müssen“, erinnert Rapp. So begrüßt man bei der CSU ausdrücklich die Beseitigung der neuen Stoppstelle an der Kreuzung Hochstraße/Oststraße. Auch mit der Stoppstelle an der Obstinsel ist man bei den Christdemokraten nicht glücklich. „Wir wünschen eine Aufhebung“, sagt Rapp.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Situation an der Rössle-Kreuzung. Das sieht man auch in der CSU so. „Die Lösung des „Luitpold-Leusser-Platzes wird anders angenommen, wie wir es erhofft hatten“, sagt Rapp. „Daher muss auch hier die Aufhebung der 10er-Zone erfolgen und ein Zebrastreifen angebracht werden.“ Anpassungen im Bereich Viktoriastraße oder Bahnhofstraße stehe man offen gegenüber.

Bei den Grünen sieht man ebenfalls „Verbesserungsbedarf“, sagt Fraktionssprecherin Doris Hofer. „Die Grundidee jedoch halte ich nach wie vor für richtig und wichtig für Bad Wörishofen“, betont sie. Für die Festlegung der Tagesordnung sei zudem der Bürgermeister zuständig, sagt Hofer auf die Frage, ob der Stadtrat erneut über Änderungen oder gar über die Rücknahme des Verkehrskonzeptes beraten soll. SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel formuliert es so: Man sei „sehr gespannt auf die Beiträge, die der Bürgermeister in die Debatte einbringt“. Paul Gruschka hat angekündigt, das Thema erneut in den Stadtrat zu bringen. Für den „hauptamtlichen und hochbezahlten Chef einer großen Verwaltung, die für dieses Thema zuständig ist, ist die Beschränkung auf die Aussage, er sei schon immer gegen das Verkehrskonzept gewesen, entschieden zu wenig“, findet Ibel. Man erwarte von Gruschka, dass „er endlich seiner Verantwortung nachkommt, selbst Konzepte erarbeitet oder erarbeiten lässt, Gespräche am Runden Tisch einberuft, diese aktiv moderiert und Lösungen anstrebt, die von allen getragen werden können.“

Die SPD-Fraktion habe das Verkehrskonzept mit beschlossen. Klar sei, dass es „sich um einen Versuch handelt, bestimmte Probleme zu lösen und nicht um ein unverrückbares Dogma“. Man sei deshalb auch offen für Änderungen, für neue Lösungen „an Stellen, an denen sich herausgestellt hat, dass das derzeit verwirklichte Konzept sich nicht bewährt.“ Derartige Modifikationen ließen sich allerdings „nicht durch Gebrüll vor dem Rathaus“ finden. Hier bedürfe es Diskussionen und alternativer Vorschläge.

FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler erinnert daran, dass er damals gegen das Verkehrskonzept gestimmt habe, weil „ich es für nicht notwendig hielt und auch, weil ich damals schon eine Schilderflut befürchtete“. Grundsätzlich vertritt Hützler die Auffassung, dass „man den Beteiligten zunächst Gelegenheit geben soll, über die damals vorgetragene Flexibilität des Konzeptes nachzudenken.“ Hützler erinnert daran, dass das Verkehrskonzept am 19. Oktober 2015 „ohne eine Testphase beschlossen“ wurde, weil das Konzept gemäß Mitinitiator Daniel Pflügl permanent flexibel sei. Am 8. Juni 2016 habe man dann laut Protokoll dennoch eine Testphase bis 30. Juni 2017 beschlossen, so Hützler. Diese Testphase betreffe jedoch ausschließlich die Rössle-Kreuzung, anders als dies am Montag im MZ-Kommentar dargestellt wurde.

Aus dem Protokoll vom 8. Juni gehe auch hervor, dass die Maßnahmen als erfolgreich anzusehen seien, wenn „die Verkehrsbelastung in der Hauptstraße um mindestens 50 Prozent gesenkt werden kann“, so Hützler. Andernfalls gelte die im Oktober 2015 beschlossene Durchfahrtsbeschränkung für die Kreuzung. Das Ordnungsamt soll Messungen durchführen. Hützler stellt nun die Frage, ob dies schon getan wird, wie viele Messungen vorgesehen sind, wie gemessen wird und zu welchen Zeiten. Daniel Pflügl (Grüne) teilte gestern mit, die Einführung der neuen Verkehrsplanung ist „ein Prozess“. Bis zu seinem Abschluss werde es ständig Verbesserungsbedarf geben, bis alles so gut wie möglich passt. „Das war uns allen klar“, betont Pflügl. Man habe sich auch auf Kritik eingestellt. „Bitter hingegen ist, dass uns die Verwaltung bei der Umsetzung regelrecht auflaufen lässt“, kritisiert der Stadtentwicklungsreferent. „Dass die Bürger solche Fahrradstraßen, wie es sie vermutlich nur bei uns gibt, nicht akzeptieren, ist absolut nachvollziehbar.“

Bitter sei es auch, wie „gleichzeitig von höchster kommunaler Ebene Stimmung gegen die Planung gemacht und versucht wird, die Bürger zu spalten, anstatt gemeinsam daran zu arbeiten, die Sache gewinnbringend für Bad Wörishofen auf die Beine zu stellen", findet Pflügl. „Dass die Thematik wieder im Stadtrat landet, war ohnehin geplant." Man habe zwischenzeitlich einen umfangreichen Nachbesserungs-Antrag ausgearbeitet. Es geht dabei um die Viktoriastraße, die Obstinsel, die Rössle-Kreuzung, den Luitpold-Leusser-Platz und die Tempo-10-Zone in der Hauptstraße.