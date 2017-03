2017-03-14 04:08:00.0

Tag der offenen Tür in Mindelheim Nachhaltig beeindruckend

Beim Tag der offenen Tür an der Maria-Ward-Realschule dreht sich alles um Soziales und Umweltschutz Von Franz Issing

Was ist Nachhaltigkeit? Um dieses wichtige Thema drehte sich der Tag der offenen Tür an der Maria-Ward-Realschule. 34 verschiedene Aktionen und Ausstellungen hatten die Schülerinnen und ihre Lehrer auf die Beine gestellt. Doch auch im Schulalltag ist Nachhaltigkeit längst ein Thema. So verkaufen die Schülerinnen unter anderem in ihrer Freizeit fair gehandelte Waren und engagieren sich für Umwelt- und Gewässerschutz.

Mehr als 2000 Besucher drängten sich wieder auf den Gängen und in den Klassenzimmern der Schule und informierten sich über das Bildungsangebot. „Es ist einfach toll, wieder einmal Schulgemeinschaft hautnah zu erleben“, schwärmte Schulleiterin Rosa Ritter. Sie nutzte auch die Möglichkeit, die geschlossene Ganztagesklasse mit ihren reformpädagogischen Elementen vorzustellen.

Auf besonderes Interesse stieß das Sozialprojekt „Die Ein-Dollar-Brille“. Wohl wissend, dass 150 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern nicht lesen können, weil eine Sehhilfe für sie unerschwinglich ist und ihnen somit Bildung verwehrt bleibt, engagiert sich der Elternbeirat von Maria-Ward mit viel Herzblut für dieses Projekt. Evelin und Gerhard Wilfing sowie Nicole Freudenberger demonstrierten, wie man eine Brille herstellt, die dann für drei bis fünf ortsübliche Tageslöhne verkauft wird. Übrigens, auch der gesamte Erlös vom Tag der offenen Tür fließt in die Aktion „Ein-Dollar-Brille“.

Und was gab es noch zu sehen? Während „Ehemalige“ in einem Klassenzimmer Erinnerungen austauschten, übten sich gleich nebenan Besucher in „Pezzi-Ball-Gymnastik“.

Basteleien für Fingerfertige

Die siebte Klasse setzte mit passenden Objekten kirchliches Brauchtum im Jahreskreis in Szene und in der Ganztagesklasse 6 wurde fleißig Osterschmuck gebastelt.

In einem anderen Raum druckten Schülerinnen mithilfe einer Presse aus der frühen Neuzeit farbige Holzschnitte und hängten sie wie anno dazumal zum Trocknen auf.

Was man aus ausgedienten Klamotten alles zaubern kann, demonstrieten die Mädchen der 6. Klasse. Die hatten für ihre Aktion das Motto „Upcycling“ gewählt.

Faszination Biologie

Außerdem wurde demonstriert, wie man historische Flechtfrisuren macht und unter dem Motto Faszination Biologie konnte man Tiere bestimmten Gruppen zuordnen. Der Zoll hatte für diese Schau den Schülerinnen beschlagnahmte, ausgestopfte Exponate von bedrohten Tierarten ausgeliehen.

Gut kamen auch wieder die Auftritte der Chor- Streicher- und Bläserklassen, wie auch eine Chemie-Show mit Experimenten zum Staunen an. Die Besucher genossen den Ausflug in die Welt der Naturwissenschaften.

Vielfältige kulinarische Genüsse

Nicht zu kurz kam auch das leibliche Wohl. Zur Mittagszeit waren die Plätze in der Aula rar. Das Angebot an Speisen und Getränken, an Torten und Kuchen konnte mit jedem in der Gastronomie mithalten. Konrektor Robert Böck, für die Organisation zuständig, sorgte dafür, das nirgendwo etwas aus dem Ruder lief und das Schulfest ein voller Erfolg wurde.