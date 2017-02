2017-02-03 00:36:10.0

Fasching Närrische Pioniere

Sie waren die Ersten: Andreas und Stefanie Lenuweit heirateten in Bad Wörishofen im Prinzengewand. Die Liebe zum Fasching geben sie an ihre Kinder weiter Von Axel Schmidt

Einen Tag vor dem großen Tag klingelt das Telefon. Der damalige Standesbeamte der Stadt Bad Wörishofen ist am Apparat. Ob das denn ihr Ernst sei wird Andreas Lenuweit gefragt. Der damals 26-Jährige bejaht: Ja, er und seine Verlobte Stefanie wollen genau so heiraten. In dem Gewand, das sie derzeit regelmäßig tragen: Andreas und Stefanie sind nämlich in der Faschingssaison 2000/01 das Prinzenpaar der Gaudilonia.

„Wir waren das erste richtige Prinzenpaar. Mit Prinzengarde und Showprogramm. Davor bestand die Gaudilonia aus einer Showtanzgruppe“, sagt Andreas Lenuweit. Heute zählt die Narrenzunft rund 120 Mitglieder und feiert ihr 22-jähriges Jubiläum. Vor 16 Jahren sorgte ihr erstes Prinzenpaar mit Hofstaat für ordentlich Aufsehen in der Stadt. Denn ihre Hochzeit im närrisch-königlichen Ornat war kein Faschingsscherz.

Kennengelernt haben sich Andreas und Stefanie im Jugendzentrum. Zum Faschingsauftakt, ihrer Premiere als Prinzenpaar, machte ihr Andreas am 11. November 2000 den Antrag – rund drei Monate später, am Valentinstag 2001, zogen sie mit dem Gaudilonia-Hofstaat zum Standesamt. Mittlerweile sind die beiden also seit 16 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder.

Denen gaben sie nicht nur die Liebe zum Fasching mit – sondern auch noch recht einprägsame Namen. Der Erstgeborene heißt Julian, was noch nicht ganz so verwunderlich ist. Aber da hatte auch Stefanie noch das Namensrecht. Beim Zweitnamen wird schon eher klar, wo die Reise hingeht: Anakin. Namenspate ist kein Geringerer als Anakin Skywalker aus der Star-Wars-Reihe, deren glühendster Fan in der Bad Wörishofer Gartenstadt wohl Andreas Lenuweit ist.

Als sich dann zwei Jahre später eine Tochter bei den Lenuweits ankündigte, war er als Namensgeber dran. Und der heute 43-jährige Industriemeister nutzte seine Chance. „Ich musste sämtliche Star-Wars-Bücher durchwühlen, um einen weiblichen Namen zu finden, mit dem ich auch einverstanden sein konnte“, sagt Stefanie Lenuweit. Gefunden hat sie schließlich die Namen Leia und Amidala. Die stehen nun auf der Taufkerze ihrer Tochter und sorgen für eine schier einzigartige Konstellation aus Amt und Name im diesjährigen Fasching: Die elfjährige Leia Lenuweit ist nämlich – richtig – Prinzessin Leia des Mini-Hofstaats der Kneippilonia.

Die Kneippilonia, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Faschingsjubiläum feiert, ist nämlich mittlerweile die närrische Heimat der Lenuweits. „Nach der Geburt der Kinder sind wir im Fasching kürzer getreten“, sagt Andreas, der bis zu Leias Geburt Hofmarschall der Gaudilonia war. Erst als die Kinder älter wurden, ging es wieder weiter. Allerdings nun bei der Wörishofer Gesellschaft, die auch eine Minigarde hat. Hier machen es die jungen Lenuweits ihren Eltern nach: Der 13-jährige Julian war 2014 Miniprinz der Kneippilonia, seine elfjährige Schwester Leia führt in diesem Jahr die Minigarde der Kneippilonia zusammen mit Julians bestem Freund Leo Schurr als Prinz an. „Julian hat Leo letztlich überredet“, verrät Stefanie Lenuweit. Denn der musste mit dem Fasching erst einmal warm werden. Auf die Frage, worauf er sich denn im Fasching am meisten freue, antwortet er denn auch: „Auf den Faschingsdienstag.“ Den Tag also, an dem seine Prinzenkarriere beim Kehraus wieder beerdigt wird. Doch ganz so faschingsscheu, wie er sich gibt, ist Leo dann doch nicht. „Es ist schon ganz lustig“, sagt er. „Nur die ganzen Orden sind halt immer recht schwer.“ Den Prinzenwalzer beherrscht das kleine Paar bestens. Auch wenn nach der Generalprobe noch Tränen bei Leia geflossen waren. „Da klappte gar nichts. Sie kam mit blauen Knien nach Hause“, erinnert sich Stefanie Lenuweit. Doch dann, bei der Premiere auf dem Krönungsball, klappte alles. So sehr, dass die Mama Tränchen in den Augen hatte. „Wir sind schon sehr stolz auf sie“, gibt Stefanie Lenuweit zu – und ihr Mann Andreas schiebt sogleich hinterher: „Das waren wir bei Julian auch. Die beiden machen das wirklich prima.“

Rund 30 Auftritte haben Prinzessin Leia und Prinz Leo in dieser Saison, vom Minigardetreffen bis zum Besuch im Kurhotel. Dann, am Faschingsdienstag, geht ihre Amtszeit zu Ende. Und Leia wird zum letzten Mal ihre üppige Prinzessinnengarderobe tragen. Doch der letzte Faschingsauftritt wird es wohl nicht sein.

Der Elfjährigen steht der Sprung in die Teeniegarde bevor. Und wer weiß, vielleicht tritt sie ja eines Tages auch beim Gang vor das Standesamt in die Fußstapfen der Mutter und heiratet einmal im Prinzessinnenkostüm.