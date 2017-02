2017-02-20 04:08:00.0

Brauchtum in Mindelheim Narrenbaum und lustige Verse läuten den Faschingsendspurt ein

Amme, Hansl und Columbine baumeln jetzt auch wieder am Marienplatz. Bevor die Feierei so richtig losgeht, hielten die Hästräger noch einmal bei einer Andacht inne Von Wilhelm Unfried

„In Mindelheim wird jeder munter, lacht doch der Hansel vom Dura runter“, sagte Giulia Draeger (Klasse 4e der Grundschule) zu Beginn ihres Gedichtes beim traditionellen Narrenbaum-Stellen des Durahaufa. Und mit diesem Verslein holte sie den ersten Platz.

Mit dem Narrenbaum läutete der Durahaufa die heiße Phase des Unterallgäuer Faschings ein. Mindelheimer Saisonhöhepunkt ist der Gumpige Donnerstag am 23. Februar. Doch zuvor mussten noch ein paar Schweißtropfen vergossen werden. Die Mindelauer Burschen richteten den bunten Baum am Marienplatz vor dem Rathaus wieder mit der Hand auf.

Traditionelle Narrenandacht

Zuvor trafen sich die Narren in der Stadtpfarrkirche zur traditionellen Narrenandacht. Die wilden Klänge der Mindelheimer Fanfaren hallten in der Pfarrkirche wie Donner. Diakon Ante Zovko hatte als passende Lesung die Hochzeit von Kana herausgesucht, als die Diener den Hochzeiter mit der Frage „ Jeder Krug ist leer, wo kommt der Nachschub her?“ konfrontierten. Das Problem wurde bekanntlich von Jesus zur Zufriedenheit aller gelöst.

Dann zog die närrische Schar mit Hästrägern von den „Sieben Schwaben“ aus Türkheim, den Bocksberg-Hexa, den Wasserteufeln, den Wasastechern aus Pfaffenhausen und dem Günzburger Stadtbutz, um nur ein paar zu nennen, durch die Maximilianstraße. Mit dabei natürlich auch die beiden Faschingsgesellschaften Mindelonia und Siedelonia. Und mittendrin bestens bewacht der Baumwagen der Mindelauer Burschen.

Während diese Maß nahmen, um den Baum möglichst schnell in die Haltevorrichtung zu setzen, fieberten die Buben und Mädchen der vierten Klassen in bunten Kostümen ihrem großen Auftritt entgegen.

Zunftmeisterin Jasna Hefele stellte die Jury vor: Bürgermeister Stephan Winter, seine Tochter Viktoria sowie Ralf Mauritz bewerteten die närrischen Verse.

Krapfa und Kichla

Auf Platz zwei kam Lara Salger aus Oberauerbach, die unter anderem Folgendes reimte: „Amme und Columbine sind au mit derbei, Krapfa und Kichla gibt‘s, dia sind soo fei. Jeder tanzt ond zieht sich verrückt a, weil ma so ebbes bloß im Fasching ka!“ Der dritte Platz ging an Julie Sperling aus der Klasse 4e. Während das närrische Volk sich auf die Gedichte konzentrierte und sich über die leckeren Gratis-Krapfen freute, erledigten die Mindelauer routiniert ihr Werk. In Rekordzeit stand der Narrenbaum, allerdings halfen in diesem Jahr wohl auch die guten Witterungsbedingungen ein bisschen mit.

Und so endete auch das Siegergedicht passend: „Und jetzt liebe Leut, man glaubt es kaum, steht er wieder, unser Narrenbaum. Verkündet durch die Stadt ganz weit, jetzt ist sie da, die Faschingszeit!“