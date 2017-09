2017-09-12 00:32:29.0

Verkehr Naturschutz oder „Schildbürgerstreich“?

Weil die Bahn entlang der Strecke bei Rammingen einen Fangzaun für Eidechsen gebaut hat, ärgern sich Anlieger, denn die Lärmschutzwand wurde um 20 Meter gekürzt. Die Bahn verweist auf gesetzliche Bestimmungen Von Alf Geiger

Grade erst gestern waren wieder Mitarbeiter der Bahn am Bahndamm bei Rammingen unterwegs, um am eigens dafür gebauten Fangzaun Eidechsen einzusammeln. Das passiere alle paar Wochen, hat das Ehepaar Margarete und Hans Reiber beobachtet. Dass extra zum Schutz der Zauneidechsen ein Fangzaun mit hohem Aufwand gebaut wurde, ist für die Ramminger schon ärgerlich, denn gleichzeitig sei die Bahn beim Lärmschutz der Anlieger längst nicht so spendabel. Im Gegenteil – die Lärmschutzwand wurde sogar um 20 Meter verkürzt.

Für MZ-Leser Hans Reiber ist es daher schlicht ein „Schildbürgerstreich“, was da vor seinen Augen passiert: Im Zuge der Elektrifizierung wurde entlang der Nordseite des Bahndammes ein Fangzaun angelegt, durch den dann Zauneidechsen eingefangen und später umgesiedelt werden.

An dieser Maßnahme stören ihn gleich zwei Dinge: Einmal werde die Umsiedelung der Zauneidechsen laut seiner Rechnung pro Eidechse „rund 2000 bis 4000 Euro“ kosten. Dazu sei der Bahndamm aber mit schwerem Gerät gemulcht worden, was laut Hans Reiber „bestimmt vielen Eidechsen und Tausenden von Schnecken den Garaus gemacht hat“.

Reiber, dessen Grundstück direkt an den Bahndamm grenzt: „Ich habe dieses Jahr auch kaum eine Eidechse gesichtet, da diese durch den starken Frost im Frühjahr von Natur aus dezimiert worden sind. Zudem erleichtert dieser Fangzaun den Greifvögeln und Katzen das Fangen dieser Eidechsen wesentlich“. Er ärgert sich auch über die Kosten für diese Maßnahme, weil die Bahn an anderer Stelle den Rotstift angesetzt habe – aus Reibers Sicht auf Kosten der lärmgeplagten Anlieger: Die dort gebaute Lärmschutzwand sei um 20 Meter kürzer ausgefallen – und dies sei alleine aus Kostengründen passiert. Auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung beruft sich eine Bahnsprecherin auf gesetzliche Bestimmungen und teilt mit, dass die in Rammingen geplante Lärmschutzwand bereits im Rahmen der Veranstaltung zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung am 16. Dezember 2014 mit dem damaligen Vorplanungsstand vorgestellt worden sei.

Im Rahmen der detaillierten Entwurfsplanung bzw. Genehmigungsplanung wurde festgestellt, dass eine um 20 Meter auf 430 Meter kürzere Lärmschutzwand für die Erreichung der Schutzziele ausreichend ist. Entsprechend wurde dies in der Planfeststellung begründet, durch das Eisenbahn-Bundesamt abgewogen und mit Planfeststellungsbeschluss vom 28. April 2017 bestätigt, so die Bahn-Sprecherin.

Aus Sicht der Bahn sei es auch falsch zu behaupten, dass der Bau der Schutzzäune für Eidechsen von Naturschützern erhoben worden seien: „Die durchgeführten bzw. noch durchzuführenden Maßnahmen ergeben sich aus den Anforderungen der Umweltgesetzgebung“, so die Bahn.

„Bahnanlagen sind gern genutzte Lebensräume für Zauneidechsen“ betont die Pressesprecherin weiter. Wenn bei Bauarbeiten in diesen Lebensraum eingegriffen werde, müsse laut Gesetzgeber Maßnahmen zum Schutz der Tiere und der Sicherung ihrer Lebensräume ergriffen werden. Dazu gebe es unterschiedliche Verfahren.

Manchmal würden die Tiere eingesammelt und umgesiedelt, in anderen Fällen werden sie vergrämt, damit sie sich selbstständig einen neuen Lebensraum suchen, der nicht von Bauarbeiten betroffen ist. Bei den bei Rammingen aufgestellten Zäunen handelt es sich um sogenannte „mobile Reptilienschutzzäune“, die im Rahmen des Ausbauprojekts München – Lindau aufgestellt worden seien. Die Mulcharbeiten seien „ein von den Umweltbehörden anerkanntes Verfahren, um Eidechsen im Bereich von festgelegten Flächen zu vergrämen“. Durch die Vegrämung siedeln sich die Eidechsen in für sie geeignete Lebensräume selbstständig um, so die Bahn. Diese Ausweichlebensräume wurden und werden ebenfalls im Zuge der Baumaßnahmen geschaffen.

Für den Bau jeder Bahnstrecke gebe es klar festgelegte Umweltauflagen. Auch im Falle der Ausbaustrecke München – Lindau sei im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine sogenannte Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) gefordert gewesen.

„Ziel ist letztlich, bei Bauvorhaben Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden. Die DB Netz AG ist zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen gesetzlich verpflichtet“, so die Bahn-Sprecherin.

Zu den Kosten wurden auf MZ-Anfrage keine konkreten Angaben gemacht. Nur so viel: „Die aus den Schutzmaßnahmen entstehenden Kosten sind von den Finanzierungsgebern anerkannt und werden entsprechend finanziert“.