Bad Wörishofen Neue Attraktion zum Osterbrunnenfest

Ab Donnerstag verwandelt eine große Helferschar die Brunnen Bad Wörishofens in bunte Prachtstücke. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel Arbeit darin steckt – und welche Überraschung die Besucher erwartet Von Maria Schmid

Diese prächtige Krone wird einen der zahlreichen Osterbrunnen in Bad Wörishofen zieren. Da ist viel Handarbeit gefragt – und eine Menge Buchsbaumzweige. Bis zum Osterbrunnenfest am Palmsonntag muss alles fertig sein.

Buchs, Buchs und noch einmal Buchs! Ganze Berge frisch geschnittener Buchsbaumzweige liegen im Hof von Annelies und Martin Kistler. Viele fleißige Hände haben sie im ganzen Unterallgäu, nicht nur aus Bad Wörishofen und den umliegenden Ortschaften, sondern auch von vielen anderen Orten des Landkreises, geschnitten und hierher zusammengetragen. Im Hof sind es die rund 25 Helferinnen und Helfer, die an den aufgestellten Tischen stehen und sie in kleine Zweige schneiden. Andere binden sie in akribischer Handarbeit zu Bögen und Girlanden. Das Osterbrunnenfest am Palmsonntag naht mit Riesenschritten. Bis dahin muss auch die neue Attraktion fertig sein.

Die sechs von der Kistler-Gruppe zu schmückenden Brunnen (Luitpold-Leusser-Brunnen, Genobank-Brunnen, Kistler-Brunnen, Vater Kneipp-Brunnen am Kurpark, Bahnhofsbrunnen und Denkmalplatz) warten auf ihren großen Auftritt. Sechs Brunnen? Ja, es ist ein neuer Brunnen hinzugekommen, der einen ganz besonderen Auftritt haben wird. Davon ist Annelies Kistler, die die Idee dazu hatte, fest überzeugt. Der Brunnen am Denkmalplatz vor dem großen Kneipp-Denkmal wird mit den fünf Säulen der Kneipp-Therapie und mit sage und schreibe 1000 bunten Eiern geschmückt. Dazu werden nicht nur Bögen und Girlanden aus Buchsbaumzweigen benötigt, die auf Stahlstangen gebunden werden.

Angebrachte Eier in den Farben der Kneipp’schen Lehren werden in der Sonne leuchten. Dazu mussten die Eier mit der jeweiligen Grundfarbe in Gelb (Ernährung), Blau (Wasser), Lila (Ordnung), Orange (Bewegung) und Grün (Kräuter) bemalt werden. Barbara Simon malt „Kräuter“ auf die grünen Eier. Christel Kistler sorgt für „Ordnung“ und „Ernährung“. Die winzigen Füße der „Bewegung“ malt Ilse Filser auf. Für das „Wasser“ zeichnet Katja Moser verantwortlich.

Die bunte Vielfalt im Keller wartet nun geduldig darauf, angebracht zu werden. Die sanft herunterhängenden größeren Eier versah Karola Kreiser mit bunten Bändern. Da musste das Band genau durchs Nadelöhr, die Nadel durch Ei und Perle hindurch geführt und am Ende verknotet werden. Doch das sind nicht die einzigen Attribute des neuen Brunnens. Auf den Stangen der fünf Säulen, die mit großen Bögen verbunden werden, sind die fünf Kneipp-Symbole angebracht, eine Gießkanne, Kneipp-Sandalen, gebundene Kräuter und Garben aus Ähren und Gemüse. Das byzantinische Kreuz ist ebenfalls vertreten.

Am heutigen Donnerstag beginnen die Aufbauarbeiten am Denkmalplatz, am Nachmittag am Luitpold-Leusser-Brunnen und so weiter. Freitagvormittag geht es weiter. Zuschauer bekommen so einen Vorgeschmack auf das Osterbrunnenfest, für das Bad Wörishofen mittlerweile weithin bekannt ist. Und wie ist das Schneiden und Binden für die Helferinnen und Helfer? Erscheinen ihnen die Buchsbaumzweige noch im Traum?

Für Irmgard Keller, gelernte Floristin, ist es auch für zu Hause ganz klar, dass sie österlichen Schmuck dekoriert. Ihr reicht es noch lange nicht. Im Garten gibt es Hasen und ein Nest, dazu Palmbuschen und bepflanzte Schalen. Sie macht bei den Osterbrunnen mit, seit sie Rentnerin ist und Zeit dafür hat. Vor allem freut sie sich darüber, dass in diesem Jahr sommerliche Temperaturen herrschen. Sie lacht bei der Erinnerung, in den vergangenen Jahren sei es schon recht kalt gewesen. Da hätten sie sich, da ja alles im Freien stattfindet, sehr warm anziehen müssen.

Besonders schön ist es für sie, dass ihre Tochter Katja, auch Floristin, mit von der Partie ist. Elisabeth Brugger lacht und sagt, zum ersten Mal würde es ihnen warm bei dieser Arbeit. Und zu Hause? Ja, klar gibt es da Osterschmuck. Sigrid Kolb sagt, sie habe zwar nur eine Zweizimmerwohnung, aber die Dekorationen jeweils zur Jahreszeit, vor allem zu Weihnachten und nun zu Ostern, das sei selbstverständlich. So kämen die Dekosachen von Weihnachten in den Keller und die Ostersachen in die Wohnung. Und wie lange gibt es nun die Osterbrunnen?

Der eigene, der Kistler-Brunnen, so erzählt Annelies Kistler, sei vor genau 20 Jahren entstanden. Fünf Jahre zuvor sei es Bartholomäus Ernst gewesen, der vor seinem Hotel den Brunnen schmückte. Doch die sechs Kistler-Brunnen sind nicht die einzigen in der Stadt. Es gibt noch die Wassertreppe (gestaltet von der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule) an der Geromillerstraße, den Moschner-Brunnen vom Stadtcafé, den Sparkassen-Brunnen (geschmückt vom St. Anna Kindergarten der Pfarrei St. Justina) an der Kneippstraße, den Brunnen am Kurhaus und nicht zu vergessen, den Brunnen vom Kindergarten in der Gartenstadt und das Wasserrad, das der Kinderhort der Pfarrei St. Justina schmückt.

Es lohnt sich, das achte Osterbrunnenfest am Sonntag, 9. April, ab 14 Uhr zu besuchen. Der Eintritt ist frei und durch die Konzerte der Stadtkapelle Bad Wörishofen und der Musikkapelle Stockheim gewiss ein vorösterliches Vergnügen. Bei schlechter Witterung entfällt das Osterbrunnenfest.

Der achte internationale Ostereiermarkt im Kurhaus findet aber auf jeden Fall statt, am Samstag, 8. April, und am Sonntag, 9. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Das Brunnenfest ist kostenlos.