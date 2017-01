2017-01-28 04:12:00.0

Mindelheim wächst weiter Neue Flächen für neue Jobs

Im Süden der Kreisstadt können nicht nur die Grob-Werke erweitern. Kommt das Parkhaus? Von Johann Stoll

Wer sich von Süden der Stadt Mindelheim nähert, könnte leicht den Eindruck gewinnen, alles sei Grob. Das Maschinenbauunternehmen mit Weltruf sticht mit seiner neuen Zentrale und den Werkhallen, in denen rund 3500 Menschen Arbeit finden, sofort ins Auge. Bürgermeister und Stadträte verstehen sich sich als Partner der Firma, die wichtigster Arbeitgeber in Stadt und Region ist und der Kreisstadt Millionen an Gewerbesteuern in den Stadtsäckel spült. Aber sie will auch anderen Unternehmen Entwicklungschancen geben. Dazu hat sie nun neue Gewerbeflächen ausgewiesen.

Die Kreisstadt hat rechtlich das Gebiet „Im Eichet östlich, Allgäuer Straße südlich, Heimenegger Weg westlich“ als Gewerbe- und Industriegebiet gefasst. Es handelt sich um 35 Hektar Grund. Im Zentrum liegt die größte Werkhalle der Firma Grob, die jüngst gebaut wurde. Sie ist 37 400 Quadratmeter groß. Das Gebäude misst 280 mal 150 Meter und ist 13 Meter hoch. Um dieses Herzstück herum sind sechs kleinere Baugebiete gruppiert, wie Martin Eberle vom Architekturbüro Kern vor dem Stadtrat berichtete. Diese Flächen können von anderen Firmen genutzt werden.

ANZEIGE

Zehn Hektar Ausgleichsflächen

Der Bebauungsplan erlaubt Gebäudehöhen von bis zu 22 Metern. Geschaffen werden neue Verkehrsachsen: die Werner-von-Siemens-Straße Richtung Eichet-Wäldchen und die Trettachstraße in Richtung Heimenegger Weg. Diese Trassen erhalten auch Geh- und Radwege. Ein Teil dieser öffentlichen Flächen gehört der Firma Grob. Die öffentliche Nutzung ist sichergestellt.

Das neue Gewerbegebiet ist unstrittig ein Eingriff in die Natur. Dafür müssen zehn Hektar Ausgleichsflächen geschaffen werden, wobei ein dreiviertel Hektar im Gewerbegebiet untergebracht werden. Die übrigen 9,2 Hektar hat die Stadt laut Bürgermeister Stephan Winter bereits in den vergangenen Jahren nach und nach angekauft.

Der Plan war im März vergangenen Jahres bereits im Stadtrat erstmals vorgestellt worden (wir berichteten). Seither gab es kleinere Änderungen. So wurde die Einmündung in die Straße Im Eichet von sieben auf elf Meter verbreitert. Damit kam die Stadt einem Wunsch der Firma Grob nach, die wegen der Größe der Lastwagen mehr Platz zm Einbiegen erbeten hatte. Gebaut wird an dieser Stelle westlich der größten Grob-Halle auch eine Unterführung, die nur von der Firma Grob als Werksverbindung genutzt wird. Hätten sich Stadt und Unternehmen nicht auf diese Lösung verständigt, hätte die öffentliche Straße Im Eichet immer wieder für den normalen Verkehr gesperrt werden müssen, damit Mitarbeiter der Grob-Werke Maschinenteile von einer Halle zur nächsten transportieren können.

Die Sorgen um die Fledermäuse

Nicht kommen wird eine ursprünglich geplante Schallschutzwand in der Nähe des Zoofachgeschäftes. Der Bereich sei schallschutztechnisch untersucht worden, sagte Eberle. Ergebnis: Die Lärmbelastung sei nicht sonderlich hoch.

Zu schaffen machte Behörden und Planern der Artenschutz. Spuren des grauen und braunen Langohrs (Fledermäuse) und des Haussperlings waren entdeckt worden. Vermutet wird auch, dass dem Turmfalken das Gebiet gefällt. Deshalb wurde verfügt, dass bestehende Nistplätze nur dann beseitigt werden dürfen, wenn an anderer Stelle Ersatz geschaffen wurde.

Roland Ahne, SPD,regte an, Blumenwiesen für Bienen und Insekten anzulegen. In der weiteren Diskussion im Stadtrat wurde der dringende Wunsch an die Firma Grob gerichtet, ein Parkhaus zu errichten. Laut Bürgermeister Winter plant das Unternehmen den Bau eines solchen Gebäudes an der Nebelhornstraße. Winter sprach wörtlich von „ersten Planungsüberlegungen“.