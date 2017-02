2017-02-07 00:34:57.0

Bildung Neue Konrektorin

Simone Frischholz verstärkt die Leitung der Pfarrer-Kneipp-Schule

Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen bekommt eine Konrektorin: Simone Frischholz. Seit acht Jahren unterrichtet Frischholz bereits an der Schule und wird von Kollegen, Kindern wie Eltern nicht zuletzt wegen ihrer fachlichen Kompetenz und ihres humorvollen Wesens gleichermaßen geschätzt. An einem 11. 11. geboren, liebt sie vor allem den Fasching sehr.

In einer kleinen Feierstunde führte Schulrätin Ursula Abt die neue „zweite Konrektorin“ in das Amt ein. Sie wird neben Konrektor Johannes Wagner künftig Rektor Günter Blasini vertreten. Frischholz lag die Pflege des Eltern-Schule-Dialogs als Schulberaterin und Klassenleiterin immer am Herzen. Schulrätin Abt bat sie, im Sinne einer bestmöglichen Kommunikation für die ihr anvertrauten Menschen auch künftig immer ein offenes Ohr zu haben. Hohe Wertschätzung für Simone Frischholz brachte auch Rektor Blasini zum Ausdruck. Die neue Konrektorin bringe alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit in der Schulleitung mit, betonte er und bescheinigte ihr: „Uns war von Anfang an klar, dass du gut in unser Team passt“. (iss)