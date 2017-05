2017-05-02 00:41:58.0

Neue Parkplätze am Landratsamt

Was sich für Autofahrer ändert

Um die Parkplatznot rund um das Landratsamt und die Kreisklinik in Mindelheim etwas zu lindern, dürfen Autofahrer in der Hallstattstraße demnächst nur noch maximal zwei Stunden dort parken. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt. In dieser Zeit müssten nach Einschätzung von Landrat Hans-Joachim Weirather Besuche im Krankenhaus oder der Kreisklinik zu erledigen sein. Die zeitliche Beschränkung soll Dauerparkern vorbeugen und so mehr Autofahrern das Parken in unmittelbarer Nähe des Landratsamtes ermöglichen. Allerdings, witzelte Kreisrat Werner Birkle (CSU) müssten dann auch die Kreistagssitzungen entsprechend zeitlich begrenzt werden.

Mitarbeitern des Landratsamtes und der Kreisklinik sollen außerdem ab diesem Sommer wie geplant 29 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stehen (wir berichteten). Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung haben die Mitglieder des Bauausschusses mehrheitlich zugestimmt. Nur Ludwig Filser (ödp und Bürger für die Umwelt) stimmte gegen das Vorhaben.

Das Grundstück neben dem Landratsamt in der Bad Wörishofer Straße 37 hat der Landkreis bereits vor zwei Jahren gekauft und dort 18 Parkplätze für Mitarbeiter der Kreisklinik und des Landratsamtes geschaffen. Voraussichtlich im Juni soll dort nun ein Gebäude abgerissen werden, um weitere 29 Parkplätze zu ermöglichen. Die Kosten für den Abriss, die Entsorgung und den Einbau eines Kiesbetts mit wassergebundener Oberfläche werden auf 135000 Euro geschätzt. Der Parkplatz soll wochentags von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein, an den Wochenenden ist die Nutzung aus Rücksicht auf die Anwohner nicht erlaubt. Allerdings, so Weirather, stünden Klinikbesuchern dann ja die Parkplätze am Landratsamt zur Verfügung, die am Wochenende nicht belegt seien.

Stefan Welzel (CSU) setzte sich schließlich noch für einen Sichtschutz zu den Anwohnern ein, die sonst von ihren Gärten direkt auf den Parkplatz schauen und vom Licht der Scheinwerfer gestört werden könnten. (baus)