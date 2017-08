2017-08-05 00:33:15.0

Polizei Neue Spur nach tödlichem Unfall

Der helle BMW bleibt verschollen, doch zwei weitere Autofahrer könnten nun helfen Von Markus Heinrich

Mehr als zwei Wochen nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A 96 bei Kirchdorf werden die Ermittlungen zum Unfallhergang ausgeweitet. Ausschlaggebend dafür waren Hinweise, die nach dem öffentlichen Aufruf der Polizei eingingen. Von etwa zehn Hinweisen berichtet Christian Eckel, der Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. „Bedauerlicherweise führte bislang keiner davon zu dem hellen Pkw der Marke BMW“, sagt Eckel. „Dennoch sind wir froh, dass sich die Hinweisgeber an die Polizei wandten.“ Denn sie brachten neue Erkenntnisse.

Man wisse nun von zwei weiteren Fahrzeugen, die „sich direkt hinter dem dunklen Audi – also dem mutmaßlichen Unfallverursacher – befunden haben“, sagte Eckel der Mindelheimer Zeitung auf Nachfrage. Diese Fahrzeuge stünden zwar mit dem Unfall nicht in Verbindung. Allerdings müssten deren Fahrer den Zusammenstoß wohl bemerkt haben, sie seien nämlich ausgewichen. „Aus diesem Grund sind die Autobahnpolizisten aktuell auf der Suche nach den Insassen dieser beiden Fahrzeugen“, sagt der Polizeisprecher. Diese Suche nach den Autos gestaltet sich allerdings schwierig. „Leider ist nur bekannt, dass eines davon rot lackiert war; mehr nicht“, sagt Eckel. Er hofft aber darauf, dass sich die Autofahrer selbst melden. „Sie werden definitiv als Zeugen gesucht“, versichert Eckel.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang an diesem 18. Juli werden nach Eckels Aussage wohl noch mehrere Wochen andauern. Ein Gutachter ist mit eingebunden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war gegen 21.50 Uhr ein Auto ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit in das 125er Leichtkraftrad des 16-Jährigen geprallt. Der Junge starb an der Unfallstelle. Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des mutmaßlichen Unfallverursachers lägen nicht vor, so Eckel. Weil der 47-Jährige angab, vor dem Unfall von einem anderen Auto geschnitten worden zu sein, sucht die Polizei weiter nach demhellen BMW. Gegen den 47-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.