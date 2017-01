2017-01-14 00:32:41.0

Versorgung Neuer Anlauf für Rettungswache

Bürgerforum setzt nun auf neues Gutachten. Kritik an städtebaulicher Entwicklung und dem Verkehrskonzept

Der überparteiliche Verein Bürgerforum Bad Wörishofen will weiterhin „als Mittler zwischen den Bürgern und der Politik“ fungieren. Dazu gehört für den Vereinsvorstand auch der weitere Einsatz für die Schaffung einer 24-Stunden-Rettungswache in Bad Wörishofen. Der stellvertretende Vorsitzende Heinrich Dietz erinnerte gestern in einer Presseerklärung daran, dass immerhin 4600 Unterschriften von Bad Wörishofer Bürgern hinter dieser Forderung stehen. „Es darf nicht vergessen werden, dass der Rettungswagen, der hier am Ort stationiert ist, seit 2015 in den Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht mehr zum Einsatz kommt“, so Dietz. „In dieser Zeit müssen in Notfällen die Rettungsfahrzeuge von außen anfahren, was sich gefährlich auswirken kann“, so Dietz. Das Bürgerforum wollte im vergangenen Jahr mit einer Petition an den Landtag eine Verbesserung erreichen, was aber nicht gelang. Das Bürgerforum bedauert diese Entscheidung. Man hoffe nun, dass die heuer anstehende und vorgezogene Neu-Begutachtung (Trust-Gutachten) der Situation zu einem positiveren Ergebnis führt, so Dietz. Bad Wörishofen habe aufgrund seiner Bevölkerungszahl und Altersstruktur und der großen Anzahl von Gästeübernachtungen einen „unbestreitbaren Bedarf an einer hohen Versorgungsqualität“, drin sind sich Dietz und der Vereinsvorsitzende Michael Moser einig.

Das Forum widmet sich noch weiteren Themen. So sei man sich einig, dass der „derzeitigen städtebaulichen Entwicklung ein Gesamtkonzept fehle“, heißt es. „Durch die schier wahllose Bebauung sei der ursprünglich liebenswerte Charakter der Stadt weitgehend verschwunden.“ Dies sei besonders daran zu messen, dass viele Grünflächen den Gebäuden zum Opfer fielen.

Auch das Verkehrskonzept wird beim Bürgerforum kritisch gesehen, womit man auch „die vielen Klagen in der Bürgerschaft“ aufnehme, wie es heißt. Vielfach werde bemängelt, dass eine systematische Erhebung und Bewertung der Verkehrsfrequenz und des Verkehrsflusses fehle, meint Michael Moser. (m.he)