2017-02-13 19:50:00.0

Rathaus soll umgebaut werden Neuer Keller für das Erkheimer Gemeindearchiv?

Zweiter Bürgermeister Bayer macht neuen Vorschlag Von Franz Kustermann

Das Konzept für den geplanten Rathaus-Umbau in Erkheim ist von der Regierung bereits anerkannt, jedoch noch nicht abschließend genehmigt worden. Nun hat Zweiter Bürgermeister Günter Bayer in der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Hauptausschuss einen grundlegend neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt: Sein Plan sieht den Einbau eines neuen Kellers in das Ratsgebäude vor. Dort könnte seiner Meinung nach das Gemeindearchiv untergebracht werden.

Bayer stellt sich das so vor: Zuerst müsste mit dem Einbringen einer Balkenkonstruktion das Dachgebälk abgestützt werden. Wenn die Nordseite des Rathauses für den Anbau des neuen Aufzuges geöffnet ist, könnte von hier aus mit einem Minibagger das Kellergeschoss ausgehoben werden. Dabei müsste allerdings ein gewisser Abstand zu den bestehenden Fundamenten eingehalten werden.

In die Decke müssten Löcher geschnitten werden

Die neue Kellerdecke könnte so ausgelegt werden, dass sie die für die darüber liegende Bücherei notwendige Tragkraft von 600 Kilogramm pro Quadratmeter erreicht. Allerdings würde dieses Konzept erfordern, dass der bisher auf 652000 Euro bezifferte Rathausumbau, der eine Barrierefreiheit zum Ziel hat, in einem Bauabschnitt ausgeführt werden muss. Deshalb meinte Bayer: „Wir müssen schauen, dass wir aus dem Gebäude raus kommen.“ Dies sei seiner Meinung nach bereits jetzt erforderlich, „weil in die bestehenden Decken Löcher hineingeschnitten werden müssen, um zu sehen, wie diese aufgebaut sind und welche Maßnahmen statisch notwendig sind“.

Die zusätzlichen Baukosten für den 54 Quadratmeter großen Keller (samt Isolierung und Estrich) bezifferte der stellvertretende Gemeindechef auf 39000 Euro. Dies schien dem ebenfalls anwesenden Planer Peter Kern jedoch „extrem wenig“. Zudem müsste von einem Statiker berechnet werden, ob so nah an die Fundamente gebaggert werden könne. Für die Überprüfung, ob das alles so funktioniert, benötige das Planungsbüro laut Kern ein bis zwei Monate mehr Zeit.

Grundsatzentscheidungen

Rathauschef Christian Seeberger meinte zu dieser neuen Entwicklung: „Das sind Grundsatzentscheidungen, die in der nächsten Marktratssitzung noch nicht entschieden werden können.“ Dennoch wolle die Gemeinde an dem Plan festhalten, das Rathaus bereits heuer und im kommenden Jahr umzubauen.

Wie Peter Kern weiter mitteilte, können die 97000 Euro teuren Außenanlagen, anders als der Rathaus-Umbau, nicht über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) gefördert werden. Ein Zuschuss sei jedoch im Rahmen der Städtebauförderung möglich, die es auch für die spätere Umgestaltung der Marktstraße gebe.

Im Rahmen der Städtebauförderung sei der „Umgriff des Sanierungsgebietes“ noch nicht festgelegt. Nach Kerns Vorstellungen soll das Gebiet den Kernort und nur ortsprägende Gebäude bis Baujahr 1950 sowie Schule und Festhalle enthalten. Auf Wunsch der Regierung soll der Umgriff eher knapp gehalten werden, eine Ausweitung sei aber jederzeit per Gemeinderatsbeschluss möglich.