2017-03-09 04:08:00.0

Stadtentwicklung in Mindelheim Neuer Kindergarten und jede Menge Wohnungen

Mindelheim boomt. Das erfordert von der Verwaltung ganz besondere Anstrengungen

Die Kreisstadt Mindelheim gehört zu den am schnellsten wachsenden Kommunen im gesamten Allgäu. Die Einwohnerzahl ist auf über 15 000 gestiegen und auch die Zahl der Geburten geht nach oben. Die Zahl der Arbeitsplätze hat mit 10 300 einen neuen Rekordstand erreicht. Oberste Priorität hat deshalb derzeit der Bau neuer Wohnungen und Häuser.

Aber auch die Kleinsten wollen versorgt sein. Deshalb kündigte Bürgermeister Stephan Winter auf einer Veranstaltung der CSU im Hotelgasthof Stern den Bau eines neuen städtischen Kindergartens an. Es wäre dann der dritte von der Stadt betriebene eigene Kindergarten.

Drei Gruppen im ehemaligen Internat

Derzeit gibt es den Christoph-Scheiner-Kindergarten im Norden der Stadt und den Luxenhofer-Kindergarten im Westen. Neu errichtet werden soll ein dritter Kindergarten neben dem ehemaligen Maristeninternat im Süden der Stadt. Drei Gruppen sind seit 2016 im Marcellin-Champagnat-Kindergarten im Maristeninternat untergebracht. Dieser Standort soll aufgegeben werden, sagte Winter. Noch ist allerdings der Stadtrat mit den Plänen nicht vertraut gemacht worden.

Schon jetzt ist klar, dass die Stadt auf jeden Fall eine vierte Kindergartengruppe von Herbst 2017 an einrichten muss. 15 bis 20 Kinder mehr kommen pro Jahr zur Welt als noch vor wenigen Jahren. „Das ist eine Kindergartengruppe mehr“, sagt Winter. Weil zunehmend beide Elternteile arbeiten, steigt auch der Bedarf an Krippenplätzen. Die Stadt ist gerade dabei, mit dem Landratsamt die Anerkennung für den Bedarf auszuhandeln. Handeln will auch die Kirche. Der St. Stephan-Kindergarten soll am Lautenwirtsgässchen in größerer Form neu gebaut werden. Der bestehende Standort in der Bürgermeister-Betz-Straße wird aufgegeben. Die Zahl der Gruppen wird von fünf auf sechs erweitert. Der kirchliche Kindergarten wird sich auch im Krippenbereich engagieren, zeigte sich Winter erfreut. Voraussichtlich wird dieser zweigruppig ausfallen. Eltern hatten den Wunsch geäußert, dass die Kinder in der Einrichtung bleiben könnten und nicht zu einer Krippe an einem anderen Standort wechseln müssen. Noch größer sind die Anstrengungen, die die Wohnungsnot in Mindelheim notwendig machen. Im Vorjahr wurden Bauanträge für 24 Einfamilienhäuser genehmigt. Hinzu kamen 16 Mehrfamilienhäuser mit 123 Wohnungen am Frundsberganger. In der Bleichstraße kommen weitere 60 Wohnungen hinzu. Im Sebstians-Carree sind es 23 Wohnungen, in der Arthur-Maximilian-Miller-Straße entstehen 32 Eigentumswohnungen und in der Gustav-Müller-Straße acht bis zehn soziale Wohnungen.

Bebauungspläne für den Mindelheimer Norden

Auf der Wiese neben dem Lautenwirtsgässchen werden rund 100 Wohneinheiten gebaut. Sechs Häuser kommen am Unteren Mayenbadweg hinzu, 100 Wohnungen in der Hallstattstraße. Und auch für den Mindelheimer Norden arbeitet die Stadtverwaltung bereits an zwei weiteren Bebauungsplänen.