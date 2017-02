2017-02-21 12:07:00.0

In eigener Sache Neuer Kollege in der Redaktion

Die Mindelheimer Zeitung bekommt Verstärkung aus Donauwörth.

Jens Reitlinger ist der neue Volontär in der Redaktion der Mindelheimer Zeitung. Der gebürtige Donauwörther hat in Augsburg Anglistik und Geschichte studiert und anschließend in der Unternehmenskommunikation gearbeitet.

Am Lokaljournalismus begeistern den 30-Jährigen neben der Vielfalt der Themen auch die gesellschaftliche Rolle der Zeitung sowie die Nähe zu den Lesern. Privat interessiert er sich sehr für Sport aller Art und widmet diesem Hobby auch einen Großteil seiner Freizeit. An der Günter-Holland-Journalistenschule in Augsburg absolviert Jens Reitlinger eine zweijährige Ausbildung zum Redakteur. An seiner ersten Station als Mitarbeiter der MZ-Redaktion lernt er dabei die tägliche Arbeit im Lokaljournalismus kennen. Als Volontär ist er für die Jugendseite K!ar.text sowie für die Gemeinde Tussenhausen zuständig. Reitlinger schreibt unter dem Kürzel jmr-. (mz)