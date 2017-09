2017-09-16 18:00:00.0

Politik Neuer Ortssprecher für Heimenegg

Alexander Ritter vertritt sein Dorf im Rat. Von Johann Stoll

Mindelheims Ortsteil Heimenegg hat wieder einen Ortssprecher. Nachdem Georg Ritter im Mai gestorben war, ruhte das Amt. Doch die rund 85 Einwohner taten sich zusammen und sprachen sich für einen neuen Vertreter im Mindelheimer Stadtrat aus.

Die Aufgabe übernimmt Alexander Ritter, der jüngste Sohn des Verstorbenen. Vorerst ist er für die kommenden zweieinhalb Jahre gewählt. Dann endet die Legislaturperiode. Der 36-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist in Heimenegg aufgewachsen und hat dort ein Haus gebaut. In Mindelau ist Ritter fast in allen Vereinen aktiv, darunter beim Schützenverein und bei der Feuerwehr als Gruppenleiter. Alexander ist Heizungsbaumeister und arbeitet als Technischer Leiter bei der Fachklinik Bad Wörishofen. Auch eine eigene Firma hat Alexander Ritter gegründet.

ANZEIGE

Der neue Ortssprecher findet es wichtig, dass die Anliegen der Heimenegger im Stadtrat und im Rathaus Gehör finden. Deshalb engagiert er sich. Neben der Verkehrsbelastung durch Berufspendler plagen in Heimenegg vor allem die Landwirte Sorgen. Die weitere Expansion des Industriegebietes und weiterer Straßenbau könnten wertvolle landwirtschaftliche Flächen kosten.