2017-02-08 19:45:00.0

MZ-Aktion Neuer Stil für den Modefrühling

Jeder Leser kann zum Model werden – und dabei sogar gewinnen.

Sie lieben den Frühling? Sie lieben Mode? Und Sie trauen sich vor die Kamera? Dann nichts wie anmelden bei der großen Leseraktion der Mindelheimer Zeitung und der Mindelheimer Modegeschäfte.

Die Frühlingsmode wird in dieser Saison nämlich von Models aus unserer Leserschaft präsentiert. Für diese Aktion suchen die Mindelheimer Modegeschäfte in Zusammenarbeit mit der MZ und der Unterallgäu Rundschau Modeinteressierte im Alter von etwa sieben bis 70 Jahren. Jeder kann mitmachen. Auf die Teilnehmer wartet ein professionelles Fotoshooting mit allem, was dazugehört.

ANZEIGE

Die Mindelheimer Modegeschäfte statten jedes Model mit allem aus, was in diesem Frühjahr angesagt ist, kombiniert mit passenden Schuhen und Accessoires der Modepartner. Dazu gehört auch ein professionelles Haarstyling und Make-up. Das Ergebnis des Fotoshootings gibt es dann in der Modeserie in der Mindelheimer Zeitung und der Unterallgäu Rundschau zu sehen.

Nicht genug: Jedes Leser-Model erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Unter allen Einsendungen wird außerdem ein Hotelaufenthalt für zwei Personen in den Verwöhnhotels im Tiroler Kaiserwinkel verlost. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08261/991317. (mz)

Mitmachen: Mailen Sie ein Foto von sich, Namen, Adresse, Telefonnummer und Alter sowie Hobbys an marketing@mindelheimer-zeitung.de oder schicken es per Post an die Mindelheimer Zeitung, Stichwort „Modefrühling“, Maximilianstraße 14, 87719 Mindelheim. Einsendeschluss ist am 19. Februar.