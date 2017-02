2017-02-22 00:36:04.0

Abitur Neuer Termin für Abiturnoten lässt die Schulleiter kalt

Auf Vorstoß der Schüler reagieren bayerische Lehrer mit Gegen-Petition. An den Gymnasien im Kreis regt das niemanden auf

Erst die Schüler, jetzt die Lehrer: Im Streit um den richtigen Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Noten für Abiturienten gibt es in den vergangenen Wochen ein heftiges „Hin- und Her“: Auf der einen Seite die Schüler, die sich nach einer Petition über die Entscheidung des Kultusministers freuen können, wonach sie ihre Abiturnoten schon vor den Pfingstferien, also zwei Wochen früher als sonst bekannt gegeben.

Dagegen laufen jetzt viele Gymnasiallehrer Sturm und sind mächtig sauer aufs Kultusministerium. Von „katastrophalen Fehlentscheidungen“ und „unsinnigen Weichenstellungen“ reden die Gegner dieser Entscheidung.

Lehrer habe man vor dieser Entscheidung keine gefragt. Dass die Schüler nun zwei Wochen länger Zeit haben, sich für Nachprüfungen zu rüsten, heiße auch: Die Lehrer hätten zwei Wochen weniger Zeit zum Korrigieren. Besonders die Deutschlehrer seien betroffen: Sie müssen in drei Wochen und zwei Tagen etwa 300 Seiten korrigieren. Gleichzeitig geht der Unterricht in den anderen Stufen weiter, es finden Colloquien und der Probeunterricht für die Grundschüler statt.

Natürlich sei es eine zusätzliche Belastung für die Lehrer, weiß auch Oberstudiendirektor Josef Reif, Leiter des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums. 96 Abiturienten bereiten sich derzeit an seiner Schule auf das Abi vor, insgesamt büffeln rund 700 Jugendliche am Joseph-Bernhart-Gymnasium. Die Aufregung versteht er allerdings nicht – zumindest an seiner Schule werde dieses Thema nicht groß diskutiert. Warum auch? „Wir hatten den Termin für die Abgabe der Klausuren für die Lehrer intern sowieso schon vor die Pfingstferien gelegt,“ sagt Reif und betont vielmehr die Vorteile für die Schüler, die etwas mehr Zeit bekommen, um sich auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Dass dies jetzt bei vielen seiner Kollegen für eine Menge Unmut sorgt, kann er nicht nachvollziehen – und eine neuerliche Petition ist für ihn schon gar keine Lösung: „Petition. Gegen-Petition. Das versteht doch keiner.“

Genauso gelassen nimmt Oberstudiendirektor Gottfried R. Wesseli, Schulleiter am Mindelheimer Maristenkolleg, den neuen Notentermin zur Kenntnis. Grund zur Aufregung sieht er jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Für ihn ist es sogar positiv, dass „wackelige“ Schüler dadurch noch etwas mehr Zeit bekommen, um sich intensiv auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten zu können. „Und das ist für manche Schüler ja durchaus von großer Bedeutung,“ betont Wesseli. Er und seine Kollegen am Maristenkolleg wurden durch den neuen Termin keineswegs überrascht: Schon bei der Tagung aller schwäbischen Schulleiter sei darauf hingewiesen worden, dass eine Vorverlegung der Notenbekanntgabe zu erwarten sei. Und so wurde es auch gemacht: Auch am Maristenkolleg werden die Klausuren schon vor den Pfingstferien abgeschlossen, damit den Schülern diese zwei Wochen noch zum pauken bleiben.

Nicht alle Gymnasial–Lehrer sind da so entspannt: Einer der Wortführer der Petition ist Stefan Mandl, der am Gymnasium in Planegg bei München unterrichtet. Das Gymnasium verkomme immer mehr zur Gesamtschule, klagt er. Viele könnten sich nur durch die zwei Oberstufenjahre retten, weil sie sich „durchgequatscht“ und so gute mündliche Noten bekommen hätten. Die schriftlichen Leistungen seien oft unterirdisch. Folge: Die Schüler fallen durchs schriftliche Abi und wollen sich durch die Nachprüfung retten.

Er kenne viele Kollegen, die ähnlich frustriert sind. Sie versuchen es nun auf dem gleichen Weg wie die Schüler: mit einer Online-Petition. Bis gestern Abend hatten diese fast 8000 Menschen unterzeichnet. Sie fordern, dass die Notenbekanntgabe wieder vom 2. auf den 19. Juni zurück verschoben wird. (alf)