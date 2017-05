2017-05-02 00:43:20.0

Soziales Neues Angebot für Eltern

Basteln und Plaudern in Mindelheim

Für Schwangere, Mütter und Väter von Kindern zwischen null und drei Jahren bieten die Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Unterallgäu und die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) jetzt neu ein Elterncafé in Mindelheim an. Es findet im 14-tägigen Rhythmus statt, immer in den ungeraden Kalenderwochen dienstags im Werkstattladen in der Maximilianstraße 51 von 10 bis 11.30 Uhr. Das erste Treffen ist am Dienstag, 9. Mai.

Es gibt Kaffee und Kuchen und Zeit für Gespräche rund um Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit Kindern. Mit Unterstützung der Künstler des Werkstattladens bieten die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm. Folgende Themen sind geplant:

l 23. Mai: Tragetuchberatung

l 6. Juni: Austausch in gemeinsamer Runde

l 20. Juni: Gestalten von Schlüsselanhängern, Broschen und Haarklammern

l 4. Juli: Mit Plan durch die Elternzeit

l 18. Juli: Austausch in gemeinsamer Runde

Wer am Elterncafé teilnehmen möchte, kann einfach zu einem der Termine kommen. Weitere Informationen gibt es bei der Schwangerenberatungsstelle unter Telefon 08261/995412 oder bei der Koordinierenden Kinderschutzstelle, Telefon 08261/995408. (mz)