2017-04-26 00:35:55.0

Wahl Neues Spitzendoppel

Generationswechsel beim TC Kirchdorf ist gelungen

Führungswechsel beim Tennisclub Kirchdorf: Peter Jäger und Michael Kolar sind die neuen Spitzenleute des Vereins. Bei der Jahresversammlung dankte der neue Vorsitzende Jäger seinem Vorgänger Peter Wurm für dessen langjährigen, unermüdlichen und umfangreichen Einsatz für den Verein. Gleichzeitig kündigte Jäger an, die anfallenden Arbeiten künftig auf mehr Schultern zu verteilen. Wurm hatte bereits vor der Wahl angekündigt, nach 18 Jahren des Einsatzes für den Verein nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren. Dank intensiver Vorgespräche ist es aber gelungen, für alle Posten schnell neue Kandidaten zu finden. Jäger wird vertreten vom neuen stellvertretenden Vorsitzenden Michael Kolar. Jutta Ibel führt die Kasse, was zuvor Jägers Aufgabe war. Schriftführerin ist Anita Vogler, Sportwartin Ingrid Loock und Beisitzer Andreas Seidenspinner.

Wurm berichtete in seiner letzten Jahresbilanz von einem erfolgreichen Jahr 2016. Die Frauenmannschaft errang hinter Weißenhorn den zweiten Platz in der Bezirksklasse 1. Besonders überzeugende Leistungen lieferten dabei die Spielerinnen Eleonore Kerler und Hermine Kleinheinz, die in sechs Spielen hohe Punktgewinne garantierten.

Aber auch die neue Männermannschaft, die im Jahr 2016 erstmals in der Kreisklasse 4 antrat, behauptete sich dort auf Anhieb und errang souverän den dritten Platz hinter dem TV Waal und dem TC Lauben.

Peter Jäger berichtete von einer insgesamt soliden Kassenlage, aber einem leider nicht ganz ausgeglichenen Ergebnis. Diese Situation soll im Jahr 2017 durch vermehrte Eigenleistung bei der Instandsetzung der Plätze im Frühjahr verbessert werden. (mz, m.he)