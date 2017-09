2017-09-04 12:18:00.0

Pilze Nicht alles darf ins Körbchen

Die Saison hat begonnen und viele hat das Sammelfieber gepackt. Jedoch ist Vorsicht geboten. Von Christoph Martin

Jeder Sammler kennt das, manchmal ist man sich einfach nicht mehr sicher: Ist das jetzt ein Steinpilz oder doch ein ungenießbarer Gallenröhrling? Doppelgänger machen den Schwammerl-Liebhabern oft das Leben schwer. Zudem haben der Standort und die Wetterverhältnisse Einfluss auf das Aussehen. So kann die gleiche Art verschiedene Schattierungen und Formen entwickeln.

Eine Bestimmung durch ein Buch oder Foto sei daher äußerst schwierig, selbst für die geprüfte Pilzberaterin Elfriede Appelt aus Kaufbeuren. „Ich muss einen Pilz aus allen Himmelsrichtungen betrachten, um die Sorte zweifelsfrei zu identifizieren“, sagt die Expertin. Herbert Buhani aus Obergünzburg nimmt nur die Schwammerl mit, die er auch wirklich kennt. „Vor vielen Jahren hat mir meine Schwester gezeigt, welche Pilze essbar sind.“ Der 85-Jährige sammelt seit seinem vierten Lebensjahr.

ANZEIGE

Laien sollten sich auf wenige Sorten konzentrieren

Laien rät Elfriede Appelt, sich vorher schlau zu machen und sich auf zwei bis drei Sorten zu konzentrieren. „Dann kann ich bei der Beratung auch anständig informieren.“ Wenn unzählige verschiedene Pilze im Korb liegen, würden die Menschen wenig lernen.

Aber auch passionierte Sammler sollten sich auf dem Laufenden halten. So wurde der Kahle Krempling früher als Speisepilz angesehen. Allerdings führt sein Verzehr nach neueren Erkenntnissen zu einer toxischen Reaktion im Körper des Menschen. Dabei entstehen Antikörper gegen rote Blutkörperchen.

Insbesondere bei Zugewanderten sei es in der Vergangenheit zu Vergiftungen gekommen, sagt die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. „Migranten verwechseln immer wieder essbare Pilze aus ihrer Heimat mit den giftigen Doppelgängern hierzulande.“ Ein Beispiel sei der Knollenblätterpilz. Er werde oft mit dem Champignon verwechselt. Schon ein einziges Exemplar könne zum Tod führen. „Falls sie so einen Pilz in ihrem Korb hatten, müssen sie unbedingt alles wegwerfen“, sagt Elfriede Appelt.

Die Sporen verteilen sich sehr leicht und vergiften die gesamte Ausbeute. Laut Huml gelten in Bayern rund 100 Pilzarten als gesundheitsschädlich, acht Arten werden sogar als tödlich eingestuft. Aber nicht nur die Toxine trüben die Freude an der Jagd nach den schönsten Schwammerl. Auch radioaktive Strahlung belastet die Pilze. Dabei sind nicht alle Sorten gleich stark betroffen. „Je nach dem, welche Elemente der entsprechende Pilz anreichert“, sagt Elfriede Appelt.

So weise eine Braunkappe, auch Maronenröhrling genannt, einen relativ hohen Wert auf. Allerdings sei das bei gemäßigtem Verzehr kein Problem. „Die Menge macht’s.“ Auch Buhani macht sich da weniger Gedanken. „Ich habe einfach Freude daran, einen schönen Pilz zu finden.“ Es gehe ihm weniger um das Essen als vielmehr um die Suche.