2017-02-27 10:51:00.0

Fasching Nicht nur das Wetter war heiter

Tausende Narren treffen sich in Kammlach zum Umzug. Von Franz Issing

Das Thema „Kleine Leute, groß behütet“ stellte der Frauenbund Kammlach dar. Auch zahlreiche Garden – wie die Mindelonia hier im Hintergrund – sorgten für gute Stimmung in Kammlach.

Der Schetterhaufen weiß, wie man Spaß und Frohsinn auf die Spitze treibt. So schickte die Narrenzunft am Samstagnachmittag einen Faschingszug auf den Kammlacher Parcours, von dem das fröhliche Volk noch lange schwärmen wird. Die Stimmung war wie das Wetter vorwiegend heiter, als sich ein mehrere Kilometer langer Gaudiwurm durch die Ortsstraßen schlängelte und Zunftmeisterin Ira Müller angesichts des positiven Ausnahmezustandes gleich in die Luft ging.

In Kammlach versteht man unter dem Begriff Fasching eine bunte Mischung aus schwäbisch-alemannischem Brauchtum. Frohsinn lag in der Luft, als gut gelaunte Hästräger sowie unzählige Hexen, Feuerteufel, Wassergeister und andere fantastische Gestalten aus nah und fern dem närrischen Volk am Straßenrand zuwinkten.

Die Narren hielten den vielen tausend Schaulustigen den Spiegel vor, überschütteten sie mit Konfetti, füllten die Taschen der Kinder mit Bonbons und setzten vermeintliche Naturgesetze wie Stress, Ärger und Termindruck für Stunden außer Kraft.

Bei dem närrischen Spektakel mischten auch die Kammlacher Institutionen kräftig mit, wie der Musikverein Unterkammlach, die als Sterne, Regenbogen und mehr verkleideten Knirpse aus dem Kindergarten und die Aerobic-Damen des TSV. In Pinguinkostümen erklärten letztere ihre Vorliebe für Eis und Schnee und versicherten: „Auch die Füß bringen wir noch in die Höh“.

Als „kleine Leute, aber groß behütet“ grüßten die Mitglieder des Frauenbundes in die Menge und der Männerbund glossierte, wie es im Dorf Kammlach, das heuer 850 Jahre alt wird, früher zuging. „Bäcker, Metzger und Doktor sind bald fort, nur die Kirch bleibt noch im Ort“, sahen sie in die Zukunft.

Derweil trieben schräg aussehende Gestalten wie Hänsele, Feuerpudel und allerhand lustiges Getier mit den Narren ihr Possenspiel. Da ging so manche hübsche Maid garstig dreinblickenden Wesen ins Netz und wurde mit Konfetti „getauft“. Furchterregende Hexen präsentierten die Kunst des Kehrens und Besenreitens und glänzten mit akrobatischem Talent. Ihre mehrstöckigen Pyramiden waren zirkusreif und ließen das Publikum staunen.

Zudem heizten zwischen und hinter den Motivwagen und Prinzenkarossen ungezählte „Schwellköpfe“ und Guggenmusiker dem Publikum ein. Auch die Wasserteufel aus Bad Wörishofen, die „Därles Bärbla“ aus Oberelchingen wie auch die „Goackalorus aus Zaisertshofen trieben es recht bunt. „Hex, Hex, Hex“ und andere Schlachtrufe erschallten und von den Gardemädels forderte die Menge immer wieder: „Wir woll‘n euch tanzen sehen!“ Die ließen sich das nicht zweimal sagen.

Der Faschingszug in Kammlach glich einem „närrischen Zoo“ und war so richtig nach dem Geschmack der zahlreichen Zuschauer, die auch danach noch kräftig weiter feierten.

