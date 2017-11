2017-11-03 12:15:00.0

Arbeitsmarkt im Unterallgäu Noch besser geworden

Nur 1,6 Prozent der Unterallgäuer haben der Arbeitsagentur zufolge keinen Job.

Kraftvoll ist der Arbeitsmarkt in den Herbst gestartet. Ein starker Rückgang bei den arbeitslos gemeldeten Menschen gepaart mit einem hohen Bedarf an Arbeitskräften prägte die aktuellen Ergebnisse, teilt die Agentur für Arbeit mit. „Der sprichwörtliche goldene Oktober spiegelte sich auch in der günstigen Entwicklung des Arbeitsmarktes im abgelaufenen Monat wider“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Seit Anfang der 90er Jahre waren nicht mehr so wenige Menschen im Allgäu arbeitslos gemeldet wie im zu Ende gegangenen Monat.“ Insbesondere bei Jüngeren sei die Arbeitslosigkeit stark zurückgegangen. „Markant ist auch der anhaltende Bedarf an weiteren Arbeitskräften in vielen Betrieben der Region.“

Im bayerischen Teil des Allgäus waren etwas mehr als 8600 Frauen und Männer bei den Vermittlern der Agentur für Arbeit und in den sieben Jobcentern arbeitslos gemeldet. Die deutliche Verbesserung zeigte sich sowohl zum Vormonat wie auch zum Oktober des Vorjahres. Aktuell waren gut 600 beziehungsweise 1250 Kräfte weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote ging auf 2,3 Prozent zurück, sie erreichte damit den niedrigsten Wert der letzten Jahre. Die Nachfrage von Betrieben nach weiteren Arbeitskräften blieb ungebrochen hoch. Im Oktober stellten sie insgesamt mehr als 7600 Stellen zur Verfügung.

Betrachtet man nur den Landkreis Unterallgäu, so liegt die Arbeitslosenquote bei nur 1,6 Prozent. Im Vormonat waren es 1,7 Prozent. Der aktuelle Wert ist erneut bundesweit top: Nur zwei Landkreise in Deutschland haben eine noch niedrigere Arbeitslosenquote. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im Oktober 1282 Unterallgäuer keinen Job. Davon waren 170 jünger als 25 Jahre. 453 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II, das sind 0,6 Prozent aller Erwerbslosen.

Im Jahresvergleich zeigt der Blick auf die einzelnen Wirtschaftsräume im Allgäu in allen Regionen einen günstigeren Arbeitsmarkt. Von Lindau über Sonthofen bis nach Kaufbeuren waren dieses Mal weniger Menschen ohne Beschäftigung als im Oktober des vergangenen Jahres. Entsprechend verbessert zeigten sich auch die Arbeitslosenquoten.

Bemerkenswert ist auch, dass nahezu alle Wirtschaftsräume im Allgäu bei der Arbeitslosenquote aktuell eine Zwei vor dem Komma aufweisen. Die Region Mindelheim erreichte mit einer Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent auch im Oktober wieder den niedrigsten Wert im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

In den kommenden Wochen hängt die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes auch von saisonalen und jahreszeitlichen Einflüssen ab, erklärt die Arbeitsagentur. Dies gilt gerade im Bereich Tourismus sowie in Außenberufen. Insgesamt ist auch aufgrund der aktuell starken Nachfrage nach Arbeitskräften damit zu rechnen, dass die derzeit günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes bis in den Spätherbst anhält.