2017-03-13

Großbaustelle in Mindelheim Noch eine Schönheitskur für die Altstadt

Rund um die Jesuitenkirche beginnen die Bauarbeiten am 3. April. Womit die Anlieger rechnen müssen Von Franz Issing

Mit der Neugestaltung des Platzes bei der Jesuitenkirche – ein passender Name wird noch gesucht – wird es jetzt ernst. Schon am 3. April rollen die Bagger an, um den vierten Bauabschnitt „Sanierung der Innenstadt“ in Angriff zu nehmen. Wenn alles wie geplant läuft, soll das Bauprojekt schon Mitte November abgeschlossen sein.

Bei einer Info-Veranstaltung im Forum erläuterte der mit der Bauplanung beauftragte Mindelheimer Architekt Peter Kern den Anliegern und zahlreichen interessierten Bürgern detailliert Bauabläufe und Arbeitsweisen. Danach werden sämtliche Straßen und Plätze rund um die Jesuitenkirche neu gestaltet. Der Asphalt wird gegen hochwertige Pflastersteine und Granitplatten ausgetauscht. Schließlich soll die gesamte Altstadt ein einheitliches Bild abgeben.

Besonderen Wert legt der Architekt auf „breite und sichere fußläufige Verbindungen“. Und was ihm noch vorschwebt: Das gesamte Areal wird höhengleich zur Jesuitenkirche und umliegenden Gebäuden barrierefrei ausgebaut. In Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten werden zudem Orientierungshilfen für Sehbehinderte integriert.

Das Wasser soll erlebbar werden

Erlebbar werden soll das Wasser des Mühlbachkanals. Dazu müssen die Uferbereiche abgesenkt werden, die dann begehbar sein werden. Dazu wird nach Kerns Plänen auch die alte Überbauung des Mühlbachkanals entfernt. Sie wird durch eine neue, flache Brückenkonstruktion ersetzt.

Entlang der Jesuitenkirche soll den Fußgängern ein deutlich von der Fahrbahn abgesetzter Gehweg zur Verfügung stehen. Schließlich wird auch das bisher ein Schattendasein führende Paradiesgärtlein zwischen Xaveriuskapelle und Chor der Jesuitenkirche aufgewertet. Ein in vier Felder eingebetteter Brunnen mit seinen Stelen ist eine Reminiszenz an Mindelheims Altstadtviertel und die vier Stadttürme.

Während der Bauzeit können Gottesdienstbesuche nur vom Westen oder vom Schrannenplatz aus in die Jesuitenkirche gelangen. „Wir sind bemüht, dass alles so verträglich wie möglich abläuft“ versicherte Bürgermeister Stephan Winter.

Im Interesse der Stadt sei es auch, den Schwerlastverkehr während der Bauphase so weit wie möglich aus der Innenstadt zu verbannen.

Neue Hausanschlüsse und Kabel

Über die anstehenden Tiefbaumaßnahmen informierte dann Peter Egetmeir von der Firma „Steinbacher Consult“ in Neusäss. Er berichtete, dass im Zuge der Sanierung sämtliche Hausanschlüsse für Wasser und Kanal ausgetauscht und auch Trinkwasserleitungen neu verlegt werden müssen. „Wir werden darauf achten, dass unter dem neuen „Fußboden“ keine maroden Kabel mehr liegen, versprach er. Egetmeir, dessen Firma auch für den Abbruch der Brücke über die Mindel verantwortlich ist, versuchte Bedenken zu zerstreuen, dass bei dieser Maßnahme Schäden an der Jesuitenkirche entstehen. „Wir arbeiten im Interesse der umliegenden Bebauung so schonend wie möglich“, versicherte er und schloss bei dem Abbruchverfahren Erschütterungen auf umliegende Gebäude kategorisch aus. Nicht verhindern ließen sich allerdings zeitweise Lärm- und Staubbelästigungen. „Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne“ so Egetmeir.

Den Infos über die Bauabläufe schloss sich eine rege Diskussion an. So wollten die Anlieger unter anderem wissen, ob es während der Bauzeit genügend Parkplätze gibt, wie der Niveauausgleich funktioniert und wo das Baumaterial gelagert wird.

Alle Fragen wurden von den Referenten zur Zufriedenheit beantwortet. Abschließend warb Bürgermeister Winter im Interesse eines schönen Stadtbildes bei den Anliegern um Verständnis für Beeinträchtigen und Belästigungen.

Ansprechpartner vor Ort

Auch die Ansprechpartner bei Wünschen und Fragen wurden vorgestellt. Bauleiter Gerd Miller und Polier Richard Lehnert waren ebenfalls bei der Versammlung im Forum und werden regelmäßig auf der Baustelle anzutreffen sein.