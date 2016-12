2016-12-23 00:36:07.0

Mundart Noch nie ging es den Leuten so gut wie heute

Mahnende Worte eines Heimatdichters zu Weihnachten

Kaum war das Buch „Mundart im Unterallgäu“ erschienen, in dem die besten Beiträge des Mundartwettbewerbs von Mindel-heimer und Memminger Zeitung zusammengetragen wurden, erreichten die Redaktion mehrere Dankschreiben von Menschen, denen die schwäbische Mundart ebenso am Herzen liegt wie uns. Michael Maier aus Kammlach hat sogar ein Weihnachtsgedicht verfasst, natürlich auf Schwäbisch. Und er hat eine klare Botschaft.

Dr Weihnachts Populist

Dr Populist des isch a Ma, dearmoint, dass er dia groaßa Problem dera Welt ganz oifachlösa ka. Dia Grenzazua, die Flichtlingnaus. Mir mechtat a Leitkultur en eiserem Haus!

Christlich isch er, wenn er in d Kircha gaut ond au sonscht bigott beiandander schtaut. Dean Nächschta in der Noat, daen sieht er nicht, des isch em Wurscht, des jucket eahn it.

Des macht mir Angscht, dia Welt wead klei. A Afrikaner kennt heit mei nächschter Nächschte sei.

Leit ond Völker, dia blos egoistisch send, fiar dia haut d’Gschichta meistens blos oi Antwort kennt. Dia send vergange wia sa send komma. Dia Nachwelt hat dia it selta als groaßa Arschlöcher wahrgnomma.

Dia bayrisch Partei mit dem groaßa „C“ will heit iberhohla rechts die AfD. Was isch blos los in eiser Zeit. No nia isch ganga da Leit dahier so guat wia heit. Wärs it schea zur Weihnachtszeit au a bissla zum Denka an dia andra Leit. Dia it so satt ond it so fett und hand en ihrem Leaba a manches Gfrett. Dia Botschaft isch klar vu Bethlehem. Reich deam Nächschta die Heaz und Hände hin. Schimpfa, Spott ond Unvergonnaheit passt bigott it en die besinnlicha Weihnachtszeit.

Das Christbaumloben

Ingeborg Drexel war bereits erfolgreich beim Mundartwettbewerb von Mindelheimer und Memminger Zeitung. Im vor Kurzem erschienenen Buch „Mundart im Unterallgäu“ ist sie mit zwei Beiträgen vertreten. Weil ihr das Buch so gut gefallen hat, hat die Nassenbeurerin gleich noch ein schwäbisches Verslein nachgereicht, das in die Weihnachtszeit passt:

Chrischtbaumloba des isch fei blos drinkfescht sod mal halt scha sei.

Ma fangt ganz munter bei da ontra Äschtla a, da letschta Schnaps ma für da Spitz no drinka ka.

Am End zmaul wead a jedr sea, dr greislichschte Baum isch wunderschea. (mz)