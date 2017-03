2017-03-30 09:59:00.0

Jugendforum in Mindelheim Note drei für das Freizeitangebot

Der Mindelheimer Jugend mangelt es an Treffpunkten. Verbesserungsvorschläge gibt es hingegen viele. Von Jens Reitlinger

Reger Austausch und viele Denkanstöße: Beim ersten Jugendforum in Mindelheim ergriffen die Klassen- und Schülersprecher der örtlichen Schulen gestern die Gelegenheit, den Repräsentanten der Stadt die Wünsche und Vorschläge ihrer Altersgruppe zu unterbreiten. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie man das Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene erweitern könnte. Erkenntnisgewinne gab es dabei auf beiden Seiten.

Die Mindelheimer Jugend ist nur bedingt mit dem Freizeitangebot ihrer Stadt zufrieden. Wie sich auf Nachfrage des Moderators Johann Stoll, Redaktionsleiter der Mindelheimer Zeitung, herausstellte, würden sie für das aktuelle Spektrum mehrheitlich die Note drei vergeben. Konkrete Verbesserungsvorschläge haben die rund 70 Klassen- und Schülersprecher der Maria-Ward-Realschule, des Maristenkollegs sowie der Mittelschule zuhauf aus ihren jeweiligen Klassen mitgebracht. Von einer Eislauf-, Bowling- oder Kartbahn, einem öffentlichen Grillplatz am See über einen sanierten Basketball- oder Skateplatz bis zur Disko trugen sie die unterschiedlichsten Anregungen an Bürgermeister Stephan Winter und weitere Vertreter der Stadt sowie des Kreisjugendrings heran. Die deutlichste Einigkeit unter den Schülern bestand darin, dass es in Mindelheim wieder ein richtiges Kino geben müsste. Der Kinobus nach Türkheim, der einmal im Monat angeboten wird, sei einfach keine richtige Alternative. Andere öffentliche Orte wie das Freibad, die Parks und die Gastronomie müssten insgesamt mehr für Jugendliche bieten.

Es fehlen Orte, um sich spontan zu treffen

Denn wie sich zudem offenbarte, mangelt es an richtigen Treffpunkten, an denen die Jugendlichen zusammenkommen können. Abgesehen von einem Fast-Food-Restaurant gebe es gerade an den Wochenenden kaum Orte, um sich spontan zu treffen. „Mit der Zeit geht das auch ins Geld,“ sagt Mert Demirözer, Schülersprecher an der Mittelschule. Nicht wenige seiner Gleichaltrigen träfen sich auch in größeren Gruppen an Parkbänken oder Bushaltestellen. „Auf Dauer ist das einfach nichts,“ findet der Neuntklässler. Er selbst würde ein selbstverwaltetes Jugendzentrum am besten finden.

Zum überwiegenden Teil nutzen die Jugendlichen nach eigenen Angaben das Smartphone, um sich über das Freizeitangebot ihrer Stadt zu informieren. Was in den aktuellen sozialen Medien wie Instagram nicht auftaucht, geht also an vielen vorüber. So war es für einige der Schüler neu, dass das Jugendcafé Frox ein solcher Treffpunkt sein könnte. „Viele Wünsche der Jugendlichen können wir erfüllen,“ sagt Lisa Müller, die im Café Frox arbeitet und auch am Jugendforum teilnahm. Die Einrichtung werde gut angenommen, für weitere Gäste sei aber stets Platz. Als Lehre aus dem Jugendforum wolle man künftig verstärkt im Internet und auch an den Schulen werben, wie Müller erklärte.

Jugendliche melden sich für Jugendparlament

Für Abwechslung während der Schulferien könnte bald ein breites Ferienprogramm des TSV Mindelheim sorgen, wie dessen sportlicher Leiter Uli Manlig versprach. Damit kam er dem Wunsch der Jugendlichen entgegen, die sich nach einer Möglichkeit erkundigt hatten, um neue Hobbies zu entdecken. Außerdem entstand im Laufe des Forums die Idee, ein Jugendparlament in der Stadt einzurichten. In regelmäßigen Sitzungen könnten die Jugendlichen dort über ihre Belange diskutieren und entsprechende Beschlüsse an die Stadtverwaltung weiterleiten. Spontan erklärten sich mehrere der anwesenden Schüler zu einem ersten Treffen bereit und stellten somit ihr Engagement unter Beweis.

„Es ist toll, dass die Stadt die Jugend in ihre Entscheidungen einbeziehen will,“ sagt Christos Georgiadis, der als Schülersprecher der Mittelschule am Jugendforum teilnahm und sich für das Jugendparlament sofort freiwillig gemeldet hat. Ihm sei klar, dass allein aus finanzieller Sicht nicht alle Vorschläge direkt umsetzbar sind. „Aber es ist gut zu wissen, dass unsere Wünsche auch gehört werden.“