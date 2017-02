2017-03-01 00:37:22.0

Wahlen Nur verhalten optimistisch

Warum die Investitionsbereitschaft im Handwerk zurückgeht

Auch nach zwei Amtsperioden macht Robert Plersch die Arbeit als Kreishandwerksmeister immer noch so viel Spaß, dass er sich bei der Neuwahl des Obermeisters und Vorstands der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellte. Er kann dabei mit seinem bewährten Team zusammenarbeiten. So wird Plersch wieder von Georg Göttinger und Markus Höbel als seinen Stellvertretern unterstützt. Dem auf vier Personen verkleinerten Vorstand gehören weiterhin Wolfgang Zettler, Alois Göppel, Alfred Szilagyi und Michael Emmer an. Georg Greiff bleibt dem Vorstand als Beirat erhalten.

Robert Plersch gab einen Überblick über seine Arbeit. Sein Ziel: möglichst viele Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft mit den Leistungen der Handwerksbetriebe der Region, aber auch mit deren Sorgen und Problemen vertraut zu machen. Sein wirtschaftlicher Ausblick war nur von verhaltenem Optimismus gekennzeichnet. Denn obwohl das Geschäftsjahr im Wesentlichen sehr zufriedenstellend verlief, der Geschäftsklimaindex unverändert gut und die Stimmung nach wie vor von Optimismus geprägt ist, so dürfe man doch nicht darüber hinwegsehen, dass die Situation sehr angespannt ist, argumentierte er. Statistiken belegten, dass die Investitionsbereitschaft zurückgeht. Plersch nannte dafür mehrere Ursachen: Die Auftragsvolumina sinken allmählich, Fachpersonal zu bezahlbaren Konditionen ist schwer zu finden, Rohstoffe werden teurer, die Inflation steigt, die Flüchtlingspolitik ist weitaus komplizierter als gedacht und schließlich Unsicherheiten im EU-Raum sowie in der weltpolitischen Gesamtentwicklung. „Wir alle sind gefordert, eine Meinung mit Perspektive zu vertreten und als pflichtbewusste Bürger entscheidungsfähige Gremien zu wählen. Das Risiko, das Amerika eingegangen ist, dürfen wir uns nicht erlauben“, so Plersch. „Wir tragen Verantwortung gegenüber der europäischen Union und das fordert eine handlungsfähige Politik. Wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten, insbesondere bei der Jugend.“

Der Präsident der schwäbischen Handwerkskammer Hans-Peter Rauch berichtete von seinen Gesprächen mit der Staatsregierung, um dem Handwerk mehr Gehör zu verschaffen. Er forderte von der Politik, dass Unternehmer wieder mehr Anerkennung finden sollten, zudem will er Steuersenkungen. Der Staat müsse Unternehmern und Arbeitnehmern endlich etwas zurückgeben. (prb)