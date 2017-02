2017-02-10 18:43:00.0

Rezept zu Valentinstag Nutella-Herzen für eure Lieben

Noch kein Geschenk für Valentinstag? Na, dann macht schon mal den Ofen an! Von Michaela Gom

Über eine kleine Geste am Valentinstag freuen sich eure Liebsten bestimmt. Mit diesem Rezept punktet ihr beim Frühstück mit eurer Familie, bei einer Tasse Kaffee mit der besten Freundin oder bei eurem Partner. Die Herzen sind schnell gemacht, nur das Aufgehen des Hefeteiges dauert etwas länger.

Zutaten für 25 Herzen zwei EL warmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch, ein Würfel frische Hefe, 80 g Zucker, ein Ei, eine Prise Salz, 600 g Mehl, 80 g weiche Butter, 200 g Nutella

ANZEIGE

Zubereitung Verrührt die lauwarme Milch, Wasser, Zucker und den Würfel Hefe miteinander. Gebt euer Mehl mit der Prise Salz, Ei und der Butter in die Rührschüssel und gebt das Milch-Hefegemisch hinzu und verknetet alles circa 10 Minuten mit der Hand oder der Küchenmaschine zu einem homogenen Teig. Falls euer Hefeteig noch etwas zu klebrig ist, könnt ihr noch etwas Mehl unterarbeiten. Formt nun euren fertigen Teig zu einer Kugel, gebt sie in eine Schüssel und deckt diese mit einem sauberen Küchentuch ab. Die Schüssel stellt ihr nun an einen warmen Ort und lasst den Hefeteig 60 Minuten auf sein doppeltes Volumen aufgehen. Sobald euer Hefeteig aufgegangen ist, rollt ihr diesen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck aus. Damit ihr das Nutella besser auf dem Hefeteig verstreichen könnt, wärmt ihr dieses am besten etwas an. Danach gebt ihr die Haselnusscreme auf euren Teig und verstreicht diese gleichmäßig. Im nächsten Schritt rollt ihr beide Seiten bis zur Mitte hin auf, sodass sie sich fast berühren. Nun schneidet ihr circa 2 cm dicke Scheiben ab und formt das untere Ende eurer „Teigbrille“ etwas spitzer, sodass ein Herz zu erkennen ist. Sobald ihr alle Herzen geformt habt, gebt ihr diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und gebt diese in den nicht vorgeheizten Backofen – dadurch müssen sie nicht nochmals aufgehen. Den Ofen stellt ihr auf 170˚ Umluft ein und lasst eure Herzen circa 20 Minuten goldgelb backen. Sobald diese fertig gebacken sind, lasst ihr sie vollständig abkühlen.

Garnitur Wenn ihr wollt, könnt ihr die abgekühlten Hefeteiggebäcke mit etwas Puderzucker bestäuben.

Variation Falls ihr kein Nutella mögt, oder ihr dagegen allergisch seid, könnt ihr auch andere Füllungen wie Erdnussbutter verwenden.