2017-01-14 04:31:00.0

Feuerwehr Ölverlust im Wasserkraftwerk: Einsatz an der Wertach

Bei Bad Wörishofen stellet ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit die Feuerwehren mehrere Stunden lang vor Herausforderungen.

Ausgetretene Hydraulikflüssigkeit am Wasserkraftwerk bei Bad Wörishofen hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Hydraulikflüssigkeit sammelte sich nach Darstellung der Feuerwehr teilweise in einer Rinne und konnte dort teilweise abgepumpt werden. Dennoch gelangte auch eine bislang unbekannte Menge dieses Öl-Wassergemisches in das unterhalb vom Kraftwerk liegende Abflussbecken. „Glücklicherweise war das Schleusentor dieses Abflussbeckens zu diesem Zeitpunkt geschlossen“, teilt die Feuerwehr mit. So konnte sich das auf der Wasseroberfläche deutlich sichtbare Öl in diesem Abflussbecken sammeln und wurde nicht sofort flussabwärts weggeschwemmt. Die Feuerwehr musste die Einsatzstelle an der Wertach großflächig ausleuchten um bei der Dunkelheit das ganze Ausmaß zu erfassen.

In Absprache mit einem Experten des Wasserwirtschaftsamtes sowie dem Leiter der Stadtwerke Bad Wörishofen als Betreiber des Kraftwerks brachten die Feuerwehren Bad Wörishofen und Stockheim zwei Ölsperren unterhalb des Wasserkraftwerks an. Das auf der Oberfläche schwimmende Öl konnte mit speziellen Ölbindetüchern aufgenommen werden. Der Einsatz dauerte insgesamt vier Stunden mit 34 Einsatzkräften. (m.he)